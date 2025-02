Pagelle C’è posta per te 2025, 4a puntata: l’empatia di Paolo Bonolis, la pazienza di Maria De Filippi

Le pagelle C’è posta per te 2025 della quarta puntata si aprono con un voto alto. Con la sua proverbiale capacità dialettica e la forte empatia di cui è dotato, Paolo Bonolis, infatti, ha saputo consolare Assunta dopo la sorpresa ai figli Angelo e Matilde.

Un momento a dir poco commovente, durante il quale il celebre conduttore ha regalato dei biglietti per farli andare a Disneyland Paris, mentre la mamma ha promesso ai figli di elaborare il lutto in maniera diversa e di voler far ascoltare loro gli audio del papà in modo che possano ricordare la sua voce. Ma Bonolis si è fatto distinguere anche per l’ironia con cui ha saputo sdrammatizzare delle fasi un po’ particolari, perché doloroso, quindi il voto non può che essere alto: voto 8.

La seconda storia è quella di America, una donna che vuole recuperare il rapporto col papà con cui non si parla da 7 anni perché lui ha scelto di interrompere i rapporti con la figlia. Tra di loro c’è la seconda moglie di Donato, accusata da America di essere colei che li ha allontanati.

Il confronto si protrae a lungo, tanto che Maria De Filippi ad un certo punto si piega, quasi a sedersi per terra, pur di cercare di avvicinare papà e figlia, facendo capire a l’uno le ragioni dell’altro. La padrona di casa si merita il massimo dei voti anche solo per la pazienza (10), mentre i protagonisti di questa vicenda non vanno oltre il 4, perché nessuno di loro è stato in grado di abbassare il proprio muro e capire le ragioni dell’altra persona.

Pagelle C’è posta per te 2025, 4a puntata: le “illusioni” per Al Bano Carrisi

Proseguiamo con le pagelle C’è posta per te 2025. Di tenore diverso è la storia di Fausto, che vuole recuperare il rapporto col figlio Lorenzo con cui non parla da 9 anni, dalla separazione con la moglie. L’uomo è scoppiato in lacrime nel chiedere al figlio di riappacificarsi, invitandolo a risolvere i loro problemi per evitare che arrivi poi a portargli un fiore al cimitero e che possa pentirsi della sua scelta. Ma alla fine il suo tentativo è fallito, quindi è senza dubbio apprezzabile il tentativo di riavvicinarsi al figlio, anche per i modi con cui si è rapportato a lui (6.5).

A tratti surreale la storia di cui è stato protagonista Al Bano Carrisi, perché è stato invitato da due donne che sostengono di essere state corteggiate da lui molti anni fa, negli anni ’60. Di sicuro è apparso molto frizzante e in forma, e per questo merita un 8, ma in merito alla vicenda delle donne che si sono presentate a C’è posta per te 2025, ha provato a cavarsela dicendo di non ricordare e che semplicemente hanno “sognato”, parlando quindi di illusioni da parte delle donne, motivo per il quale non si può andare oltre un 6 diplomatico.

Pagelle C’è posta per te 2025, 4a puntata: l’unica busta aperta

Chiudiamo con un 7 dedicato a Francesco e Lucia, con il primo che si è presentato a C’è posta per te 2025 per provare a riconquistare l’ex, riuscendoci. Alla fine, la donna ha deciso di dargli una seconda possibilità, perché ancora innamorata di lui. Ed è lo stesso motivo per il quale è disposta a provare a ricostruire la fiducia che aveva perso. Di fatto, è l’unica busta aperta nella puntata, se escludiamo ovviamente quelle che riguardano gli ospiti.