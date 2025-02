Pagelle C’è posta per te 2025, 5a puntata: super partenza con Amadeus

Le pagelle C’è posta per te 2025 della quinta puntata ci regalano subito delle emozioni, come quelle che hanno segnato Giovanna Civitillo al fianco di Amadeus: voto 8. La coppia ha un grande feeling in tv e nella vita privata, ma nella sorpresa a una nonna speciale che si è presa cura della nipote dopo la morte della figlia si è vista la grande gestione delle emozioni del conduttore.

Ha saputo trovare le parole giuste per rincuorare l’anziana, mentre la moglie è apparsa più emozionata per la storia particolare che aveva da poco finito di raccontare Maria De Filippi. Non nasconderemo una certa malinconia nel non vedere Amadeus alla guida di un programma di punta, ma questa è un’altra storia…

L’onestà di una mamma, Veronica, che ammette i suoi limiti e i suoi errori davanti alla figlia, Angelica, che ha lasciato al padre dopo la separazione e che alla fine ha perso inevitabilmente si è scontrata con la fragilità di una ragazza che giustamente voleva “solo” crescere potendo contare sulla madre, da cui però si è allontanata per la sua incostanza. La seconda storia tiene alto il livello dei voti delle pagelle C’è posta per te 2025, ma soprattutto è una bella pagina, nonostante il dolore di mamma e figlia, per il modo in cui si sono raccontate, spiegate e affrontate.

“Se fossi stata una brava mamma oggi non sarei qui, saremmo a casa insieme a guardare le storie di qualcun’altra“, è una delle frasi che la ragazza ha rivolto alla madre, a cui ha espresso tutti i suoi sentimenti senza paura, con grande dignità. Anche se alla fine la busta è stata chiusa, Voto 9.

Pagelle C’è posta per te 2025, 5a puntata: storie familiari da ricucire

Lieto fine, invece, per Cristina: i suoi genitori hanno aperto la busta e l’hanno riabbracciata, nonostante le divergenze per la sua relazione con un fidanzato che non ritengono giusto per lei. La storia di questo amore contrastato ha fatto discutere sui social per la mentalità mostrata dai genitori della ragazza, per il quale ci sbilanceremmo con un voto basso, d’altra parte non può che essere bilanciato dall’amore di due genitori che vogliono il meglio per la figlia, pur con i loro limiti e difetti. Voto 6.

Il voto più basso nelle pagelle C’è posta per te 2025 spetta a Noemi (4), non tanto per l’epilogo, la busta chiusa al padre, ma per come si è comportata nel blocco, durante il quale si è mostrato indisponente e irriconoscente nei confronti del padre e della compagna, pur avendo le sue ragioni nell’esprimere il suo bisogno di attenzioni.

Pagelle C’è posta per te 2025, 5a puntata: lieto fine per un amore interrotto

L’ultima storia con cui concludiamo le pagelle C’è posta per te 2025 è quella che vede protagonisti Lia e Daniel, una coppia che si perde tra incomprensioni e gelosie, rischiando di allontanarsi per sempre, ma con un sentimento ancora vivo, come dimostra il tentativo della donna di recuperare il rapporto con l’ex e l’apertura della busta da parte di quest’ultimo, nonostante le ferite ancora vive. Avranno sicuramente modo di farle guarire insieme: voto 7.