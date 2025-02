Pagelle C’è posta per te 2025, 6a puntata: Mahmood con i brividi

Tornano le pagelle C’è posta per te 2025, con una sesta puntata ricca di emozioni per i telespettatori, rimasti “orfani” del programma di Maria De Filippi per una settimana a causa del Festival di Sanremo. Si parte subito con una storia che dall’inizio alla fine trasmette commozione e ammirazione, nei confronti di Claudia per la sua battaglia contro la malattia, ma anche per il fidanzato Francesco, per l’amore che le ha trasmesso non solo con la sorpresa di Mahmood, uno dei due grandi ospiti della puntata, ma anche per quello con cui le è stato al suo fianco.

Un grande amore che merita un 10 come voto, ma è alto anche per Mahmood, a cui questa storia ha messo i brividi come a tutti noi. Il cantante è sembrato un po’ impacciato, ma del resto lo è sempre quando non si tratta di esprimersi con la musica, quindi si merita un bel 7 per come ha gestito l’emozione.

Pagelle C’è posta per te 2025, 6a puntata: il colpo di scena di Giuseppe e la dolcezza di Vincenzo

Complicata la seconda storia, quella di due genitori che cercando di riallacciare i rapporti con la figlia, persi per incomprensioni legate alla sua relazione col fidanzato Giuseppe. Non è mancato il risentimento da ambo le parti, soprattutto dalla figlia nei confronti della mamma, con cui aveva un rapporto speciale e che non ha mediato col padre, quindi la ragazza si è sentita non capita e abbandonata.

Una storia che sembrava destinata a concludersi con la chiusura della busta, anche quando è intervenuto il fratello, poi il colpo di scena, con il fidanzato Giuseppe che ha dimostrato di non essere il motivo del loro allontanamento, riuscendo così a riavvicinare genitori e figli.

A lui voto 7, poteva sicuramente essere più alto, ma se non fosse stato per la sua fidanzata non si sarebbe capito molto del suo discorso. Merita voto 9 la dolcezza del signor Vincenzo, che dopo 60 anni si affida a C’è posta per te 2025 per incontrare il suo primo amore Maria. Al netto della simpatia che sanno sempre generare questi blocchi, è impressionante il fatto che ricordasse come fosse vestita la donna al loro primo incontro.

Pagelle C’è posta per te 2025, 6a puntata: una busta chiusa e una super zia con Dybala

Il voto più basso nelle pagelle C’è posta per te 2025 spetta a Rosa, ancora arrabbiata con la madre Nancy perché si è rifatta una vita dopo la morte del marito. “Hai già vissuto un lutto, non me ne procurerei un altro“, le dice Maria De Filippi nel tentativo estremo di provare a convincerla a dare una seconda chance alla madre, ‘rea’ di non aver vissuto il lutto come avrebbe voluto la figlia, vestendosi di nero, annullandosi e concentrandosi completamente su di lei, anziché costruirsi una nuova vita. Voto 5.

Chi non ha difficoltà a trovare le parole giuste è Paulo Dybala, la sorpresa per un ragazzo che ha perso entrambi i genitori. L’attaccante ha scelto come regali delle cose che hanno un valore importante che non coincide a quello economico, anche se ovviamente non potevo mancare la maglia della Roma autografata. A prescindere dal 7.5 che si merita l’argentino, il voto più grande va alla zia, 10, e a suo nipote, che non si sono mai staccati gli occhi l’uno dall’altro, anche quando Dybala era al loro fianco, a conferma del grande legame che li unisce.