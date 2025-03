Pagelle C’è posta per te 2025, 7a puntata: una famiglia unita e una che si riappacifica

Al termine della settima puntata, arriva l’appuntamento con le pagelle C’è posta per te 2025 che non risparmiano nessuno, neppure gli ospiti. A tal proposito, partiamo proprio dal primo, Gigi D’Alessio, che ha trovato le parole giuste per rincuorare una mamma che ha dovuto affrontare il dolore della morte del marito e al tempo stesso crescere al meglio i suoi quattro figli. Voto 8.5 per il cantante partenopeo, per le parole che ha speso nei confronti del programma di Maria De Filippi e per questa famiglia che ha dato una grande lezione di umiltà, coraggio e amore. Così ha dimostrato di non saper emozionare solo con la sua musica.

C'È POSTA PER TE 2025, 7A PUNTATA/ Diretta e storie: Lukaku e Gigi D'Alessio per due storie di coraggio

La seconda storia racchiude alcuni degli ingredienti più famosi di questo programma, perché ci sono le incomprensioni tipiche di molte famiglie, ma anche accuse pesanti e recriminazioni, ma proprio nel momento in cui la chiusura della busta sembra lo scenario più probabile, e probabilmente anche quello più auspicabile, ecco la svolta, con l’apertura della busta e l’abbraccio anche tra le “odiate” cognate. Difficile lasciarsi il passato alle spalle, quindi il rischio che i due fratelli Raffaele e Antonio si allontanino di nuovo è molto alto, ma apprezzabile, dal 4 iniziale si sale all’8 nelle pagelle C’è posta per te 2025 per la svolta finale e il fatto che tutti abbiano almeno deciso di provarci.

Amici 24, Francesca divisa tra Jacopo Sol e Nicolò: nuovo triangolo amoroso/ I dettagli che fanno discutere

Pagelle C’è posta per te 2025, 7a puntata: l’apertura di Michelle, la chiusura netta di Ilenia

Un voto 6 di incoraggiamento per Michelle, che non riesce a perdonare il padre che l’ha abbandonata e non vede da 8 anni, ma al tempo stesso lascia uno spiraglio alla sorellastra, che vuole conoscere, visto che non c’entra nulla con i suoi problemi col padre. La ragazza si è rivelata “riflessiva ed educata“, per citare le parole di Maria De Filippi, che ha invitato il padre a continuare a cercare di ricostruire il loro rapporto.

Voto 9 nelle pagelle C’è posta per te 2025 a Ilenia, che spiazza l’ex compagno Francesco, affidatosi al programma di Maria De Filippi per riconquistarla dopo averla lasciata per un’altra. Dopo le scuse dell’uomo, la donna ha mostrato una grande decisione. Non è apparsa affatto colpita dalle parole dell’ex, anche perché consapevole di avergli già dato un’altra occasione quando lo ha perdonato la prima volta, mettendo a rischio anche il rapporto con sua figlia. Per questo ha chiuso duramente, ma anche con maturità, perché lo ha invitato a non trascurare il figlio.

Ascolti Tv venerdì 28 febbraio 2025: The Voice Senior asfalta Le onde del passato/ Male Avanti un Altro

Pagelle C’è posta per te 2025, 7a puntata: Lukaku in gol anche con la sua umiltà

Completiamo le pagelle C’è posta per te 2025 con un bel voto 9 a Romelu Lukaku, che ha colpito tutti per la sua umiltà. Abituato a parlare con i gol, l’attaccante del Napoli ha spiazzato per come si è rapportato con il tifoso a cui ha fatto la sorpresa, non facendo alcuno sforzo per mostrarsi alla mano, essendo dotato di una semplicità che ha tolto dall’imbarazzo il giovane, con cui ha scherzato come se non fosse il suo idolo.