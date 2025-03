Pagelle C’è posta per te 2025, 9a puntata: Gianni Morandi intramontabile

Le pagelle C’è posta per te 2025 della nona e ultima puntata si aprono con con le emozioni regalate da Gianni Morandi (voto 9) con la sua musica intramontabile. L’artista è stato la sorpresa per una coppia di genitori che la figlia ha voluto ringraziare per il loro supporto, una scelta inevitabile per la giovane quella di affidarsi a Morandi visto che ha accompagnato con le sue canzoni i suoi genitori, dando loro la carica nei momenti più difficili. In effetti, è uno dei motivi per i quali è amato praticamente da sempre, quindi il momento musicale che ha regalato è stato unico.

La seconda storia, quella di un amore interrotto, si è rivelata deludente, non certamente per il lieto fine, che è ciò che si augura a chi si affida al programma di Maria De Filippi, ma per il fatto che la donna, Ilenia, è apparsa subito possibilista nei confronti dell’ex, Alberto, che avrebbe dovuto riconquistarla e, invece, si è ritrovato solo Maria De Filippi a dargli filo da torcere (voto 4).

Pagelle C’è posta per te 2025, 9a puntata: un trio surreale

Più che una terza storia, arriva poi un tris che ci regala un blocco surreale (voto 9) per le risate che ha suscitato: da Luigi che viene scaricato dall’ex anche dopo 56 anni a Pina che temeva che il suo vecchio amore fosse morto, fino a Luciana che vuole andare dritta al sodo con il suo primo amore ritrovato.

Di sicuro è stato uno dei momenti più alti della puntata, anche perché dopo è arrivato Giovanni che si è visto chiudere la busta dalla figlia Fabiola, nonostante i suoi tentativi di riconciliazione (voto 5 per lei che più che chiudere la busta ha innalzato un muro).

Pagelle C’è posta per te 2025, 9a puntata: la lezione con Il Volo

Con Il Volo torna la simpatia a C’è posta per te 2025, ne serviva anche per via della storia trattata, quella di una ragazza, Milly, che ha voluto chiedere scusa ai genitori per come li ha trattati durante la sua battaglia contro la malattia e al tempo stesso ringraziarli. Una bella pagina per motivi diversi, alcuni dei quali sottolineati dagli stessi cantanti, a partire dal valore della salute, spesso sottovalutato (voto 10 soprattutto per il messaggio trasmesso).