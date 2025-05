Pagelle Concerto Primo Maggio 2025: Vasco Rossi fa i complimenti a Noemi

Il Concerto del Primo Maggio 2025 si è chiuso anche quest’anno nel migliore dei modi, con tanto di complimenti da parte di Vasco Rossi che ha commentato la performance della cantante nelle vesti di conduttrice: “Fantastica Noemi che ha iniziato il serale del Concertone del Primo Maggio con ‘Albachiara”. Un plauso a lei per la bravura anche in questo campo, una rivelazione un po’ come Giorgia nell’ultimo X Factor. E le nostre Pagelle Concerto Primo Maggio 2025 iniziano col botto: Noemi, voto 10.

Dopo essere partiti con un punteggio altissimo passiamo a chi se l’è cavata un po’ meno bene in questo Concerto del Primo Maggio 2025. Si tratta di Ghali, vittima di un errore tecnico, forse. Al cantante si è spento il microfono tanto che per un certo momento si è esibito praticamente muto, con la base vocale. A sostenerlo, il pubblico, anche se prontamente sale sul palco un tecnico per sostituire il microfono. Ghali, vittima della gaffe: voto 6.

Pagelle Concerto Primo Maggio 2025: Giorgia sempre al top, traballa brunori

La piazza del Concerto del Primo Maggio 2025 si è scaldata con la bravissima Giorgia. Un dolce deja vu che ci ha portati dritti dritti al Festival di Sanremo dove purtroppo non ha vinto, ma solo sulla carta. E qui, durante la festa dei lavoratori, ha portato sul palco “Tu mi porti su”, “Gocce di memoria” e tanti altri capolavori come “La cura per me”, ultimo gioiellino aristoniano. Pagelle Concerto Primo Maggio 2025: Giorgia è impeccabile ovunque tu la metta, voto 10+!

E se fino ad ora due cantanti si sono beccate un dieci, ci tocca passare a chi stasera era un po’ meno ispirato: Brunori Sas. Il cantante calabrese, forse accecato dalla bellezza di Elodie dato che si è esibito appena dopo di lei, ci è apparso stanco e un po’ malinconico. Ma del resto l’artista è impegnatissimo tra concerti ed esibizioni dopo il boom di Sanremo. Ad ogni modo è riuscito a far appassionare la Piazza San Giovanni. Brunori Sas, 6/7.

Pagelle Concerto Primo Maggio 2025: Big Mama fa successo, ma non mancano le polemiche

A Piazza San Giovanni a Roma non è mancato il discorso di una delle conduttrici, Big Mama. Lei, simbolo della lotta contro il bodyshaming non ha potuto non far sentire la sua voce su uno dei palchi più importanti dell’anno: “Siamo arrivati a un punto in cui sta diventando tutto esagerato“, dice, “La motivazione qual è? Se non vi piaccio io, cambiate canale, se non vi piace il mio corpo fate in modo di non essere come me…“.

Ma siamo sicuri che Big Mama non stia facendo dell’hating un punto di forza per sè stessa? Molti fan hanno trovato il suo discorso superfluo e noioso, soprattutto per le solite argomentazioni che riporta ad ogni evento. Ad ogni modo, un plauso per il tentativo di sensibilizzazione sull’odio nei confronti del corpo altrui, anche se le parole potevano essere più incisive e un po’ più originali. Big Mama? Voto 7.

Pagelle Concerto Primo Maggio 2025, il migliore secondo noi

Ma passiamo a una Lode annunciata nelle Pagelle Concerto Primo Maggio 2025, Lucio Corsi, che come sempre ci regala grande speranza musicale. Una speranza che ormai i grandi appassionati di musica hanno perso. Finalmente ecco la scintilla, anzi, un fascio di luce colorata tra tanti lampioni uguali e troppo simili. Lucio si è presentato con dei magnifici occhiali da sole e un bellissimo repertorio tra cui “Francis Delacroix” e “Volevo essere un duro”. Ricordiamo che Corsi sarà presente dal 13 al 17 maggio a Basilea per l’Eurovision Song Contest 2025. E noi lo incitiamo con un bel 10 e Lode. Sì, un po’ ad honorem.