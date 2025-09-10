Pagelle conferenza X Factor 2025: Achille Lauro stile Biascica, Paola cita Vecchioni, Jake si difende, Gabbani flower power.

Pagelle conferenza X Factor 2025: cosa si dice sui giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani

Giovedì 11 settembre ricomincia l’avventura X Factor 2025, come sempre su Sky Uno e visibile in streaming su NOW. E proprio durante la serata di martedì 9 settembre si è registrata la conferenza di rettamente dal liceo artistico Boccioni a Milano, e la produzione per ringraziare dell’ospitalità ha regalato alla scuola un’aula musicale per far crescere i giovani talenti. In ogni caso, i giudici sono stati al centro della scena dato che quest’anno c’è un piccolo cambiamento.

Al posto di Manuel Agnelli entra in gioco Francesco Gabbani insieme ad Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia. A tal proposito hanno fatto particolarmente scalpore le pagelle de La Sambruna, che è stata alla conferenza per la presentazione di questa edizione di X Factor 2025. Secondo lei, i giudici hanno molti difetti, e non ne ha risparmiato neanche uno, in particolare anche la new entry Francesco Gabbani che ha definito come “un Paperino figlio dei fiori che fa tutto “con grande piacere“. Ma del resto era quello che ci aspettavamo dal cantante, sempre felice e contento ma del resto come dice Sambruna, è il primo giudice che non se la tira per niente.

Pagelle conferenza X Factor 2025: Achille Lauro affonda Manuel Agnelli

La Sambruna parla anche di Achille Lauro che durante la conferenza ha citato Walt Disney e secondo lei la sua parlata ha una certa somiglianza con un personaggio di Boris, “Biascica”. Pare oltretutto che il cantante abbia detto questa frase su Manuel Agnelli, che ricordiamo non essere più tra i giudici: “Al momento non mi viene nessun aggettivo positivo per descrivere il suo carattere, anche se…“. Sulle pagelle di X Factor 2025, La Sambruna non risparmia nemmeno Paola Iezzi, criticando la sua voglia di sottolineare che abbia fatto il liceo Classico ad ogni occasione e che abbia avuto Roberto Vecchioni come insegnante. Infine, Giorgia, che secondo lei ha sempre l’ansia di sbagliare e questo fa riflettere su quanto sia perfetta in tutto.

