Pagelle Eurovision 2025, Michelle Hunziker regina del palco

E anche questa edizione dell’Eurovision 2025 ha chiuso i battenti con non poche sorprese, a partire dalla presenza di Michelle Hunziker che ha aperto ufficialmente quest’ultima puntata che hai letto il vincitore tra tutti i Paesi europei in gara. Insieme a Sandra Studer e Hazel Brugger la conduttrice ha sfoggiato uno splendido inglese anche se la sua priorità è stata l’Italia, dato che durante i saluti ha parlato nella nostra lingua. Hunziker, voto 9, perde il 10 solo per colpa del vestito che non gli ha reso particolarmente giustizia questa sera.

Passiamo poi ai Kaj per le nostre Pagelle Eurovision 2025 band che ci ha particolarmente sorpresi. La Svezia ha avuto l’originalità di ironizzare su sè stessa e sulle dicerie sul Paese, come il fatto della sauna come parte integrante della cultura finlandese. Perciò si sono esibiti proprio sulla panca di una sauna dimostrando di essere eclettici e incredibilmente forti. Kaj, voto 8 perchè hanno saputo cogliere lo spirito dell’Eurovision 2025.

Pagelle Eurovision 2025, Big Mama simpatica e piena di empatia!

Chi ha condotto l’Eurovision 2025 sono stati Gabriele Corsi e Big Mama. La cantante è stata una vera e propria rivelazione: si è mostrata preparatissima sotto il punto di vista musicale diventando così una voce fuori campo perfetta per condurci tra i meandri del contest musicale. Non solo, tanti hanno apprezzato la sua forte empatia nei confronti di ogni cantante sentendosi vicina e comprensiva in ogni esibizione. Big Mama, voto 10.

Ed è il turno di JJ per le Pagelle Eurovision 2025, apprezzatissimo austriaco che ha fatto sognare tutti con Wasted Love. Il brano ha fatto risaltare tutte le sue doti canore da contro tenore. Attenzione, il ragazzo è nato nel 2001 e il suo nome è già in alto in tutto il mondo. Si prevede una grande carriera per JJ, voto 9! Per quanto riguarda il nostro Lucio Corsi, possiamo dire essere la vera rivelazione del panorama musicale italiano e non solo, dato che l’Eurovision 2025 l’ha premiato per aver letteralmente rotto gli schemi. Lucio, voto 10 e lode, ma si sa che lo amiamo ormai da tempo.

Pagelle Eurovision 2025, Tommy Cash vola alto, Gabry Ponte delude “Tutta l’Italia”

Ironico e consapevole di essere stato divisivo, Tommy Cash ha rappresentato l’Estonia strappando un sorriso a tutti con “Espresso Macchiato“, hit che in questi mesi ha fatto il giro del web e dei social conquistando molti ma non solo: tanti italiani si erano sentiti offesi dalle sue parole dato che nella canzone si parla di mafia e spaghetti come fosse uno sfottò per l’Italia. “Me like to fly privati, With 24 carati, Also, mi casa very grandioso, Mi money, numeroso, I work around the clocko, That’s why I’m sweating like a mafioso“. Diciamocelo, è già un tormentone destinato a volare alto. Tommy Cash, voto 8.

Gabry Ponte flop totale! Chi se lo aspettava? Forse non l’Italia che ha cantato il suo brano ormai da diverso tempo dopo che Sanremo 2025 lo ha reso celebre e indimenticabile. Lui, che ha rappresentato San Marino si è vestito con i colori dell’Italia, un omaggio al Paese che ha supportato il suo brano. Eppure, l’Eurovision 2025 non ha affatto apprezzato la sua esibizione, portandolo in fondo alla classifica. Peccato. Gabry Ponte, 7.