Pagelle Eurovision 2025: i voti ai cantanti in gara nella seconda semifinale

Come sono andate le performance della seconda semifinale? Ecco le nostre pagelle Eurovision 2025.

Australia: apre la gara l’outsider di questa gara europea, portando sul palco l’eclettico Go-Jo con la sua ‘Milkshake Man’. Esibizione entusiasmante, ma la canzone non eguaglia la performance. VOTO 5.

Luca Dondoni: “Eurovision 2025? La 2a semifinale un disastro totale”/ “Ascoltato ciofeche, Lucio Corsi…”

Montenegro: in vesti simil angelo, e con tanto di benda, Nina Žižić fa il suo arrivo sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 con la canzone ‘Dobrodošli’, un brano drammatico ma non particolarmente vario. La performance canora ha poi qualche pecca, la messa in scena in solitaria, invece, molto simbolica. VOTO 5-

Vincitore Eurovision Song Contest 2025, chi è: Lucio Corsi ha una speranza?/ Il nome del super favorito

Irlanda: EMMY, l’artista irlandese in gara all’Eurovision, ci porta nello spazio con il suo brano ‘Laika Party’, che per sonorità vocali ricorda un po’ gli Aqua ma in versione dance. Piacevoli. VOTO 6.

Lettonia: sonorità ancestrali e armonie canore sono quelle che portano in scena le Tautumeitas, il gruppo di sei cantanti che canta ‘Bur Man Laimi’. Un vero e proprio inno alla forza della vita e delle donne. Un’ottima performance per le artiste, molto suggestiva. VOTO 7.

Armenia: PARG porta sul palco grinta, fascino e finalmente un po’ di rock con la sua ‘Survivor’ sul palco dell’Eurovision 2025. Il look con petto nudo e pantaloni in pelle nera è perfettamente in tema con il brano e la performance. VOTO 7.5

Lucio Corsi pronto per la finale Eurovision 2025: "Voglio essere me stesso"/ "Semifinale? Ecco com'è stata"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

Austria: il giovane JJ porta all’Eurovision ‘Wasted Love’, un brano ricco di emozioni e figure poetiche, ben cantate con una voce da quasi soprano che fa sicuramente la differenza nel brano. JJ risulta, al momento, tra i favoriti alla vittoria di questa edizione dell’Eurovision, non sappiamo se ce la farà, ma per ora merita come VOTO 7.

Grecia: è un canto ricco di tradizione quello di Klavdia, l’artista greca, che all’Eurovision canta ‘Asteromáta’. Un brano che dà grande importanza alla voce e dalle sonorità commoventi, ricche di pathos. VOTO 6.5

Lituania: il gruppo dei Katarsis cantano una relazione in crisi, vista dagli occhi di chi è abbandonato, nella canzone ‘Tavo Akys’ (I tuoi occhi, appunto). Un brano rock in cui la voce del solista riesce a dare a chi l’ascolta quella sensazione di dolore raccontata dal testo. Un po’ ripetitivo ma abbastanza coinvolgente. VOTO 6

Eurovision Song Contest 2025, ottime performance per Georgia e Danimarca: le pagelle

Malta: Miriana Conte, che per metà è italiana (papà napoletano) porta energia e abilità vocale con la sua ‘Serving’. Non un brano che brilla per oRiginalità ma che riesce sicuramente a rimanere nella mente, tanto da farti canticchiare a lungo dopo averlo ascoltato. VOTO 6.5

Georgia: Mariam Shengelia si è esibita all’Eurovision con ‘Freedom’, un inno all’indipendenza da parte di un paese che da lungo tempo combatte per la sua indipendenza. Un sentimento che traspare chiaramente dal brano, struggente e quasi urlato, come un vero e proprio appello. Emozionante. VOTO 7.5

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurovision Song Contest (@eurovision)

Danimarca: Sissal si è esibita con ‘Hallucination’ un brano ‘elettro pop nordico’, così come lei stessa ha definito lo stile del suo brano. La canzone è molto orecchiabile, tra le più ballabili e piacevoli di questa edizione in questo stile. VOTO 7

Cechia: ADONXS canta un addio con un bacio con la sua ‘Kiss Kiss Goodbye’ e lo fa con una voce che sicuramente si distingue per la sua profondità e il suo timbro, tra i migliori in assoluto di questo Eurovision 2025. La canzone spiazza in positivo per le parti con i cori drammatici e il cambio di dinamica verso il finale. Un pezzo sicuramente valido. VOTO 6.5

Lussemburgo: Laura Thorn con la sua ‘La Poupée Monte Le Son’ porta all’Eurovision 2025 una performance didascalica, interpretando una bambola in una casa di bambole. Il brano, però, non convince fino in fondo, né per sonorità né per originalità. VOTO 5.

Israele: la discussa rappresentante israeliana, Yuval Raphael, canta di dolore, lutto e speranza nel suo brano dal titolo ‘New Day Will Rise’, e lo fa in tre lingue differenti. Brano, anche questo, struggente, che conquista gli applausi del pubblico. Senza infamia né lode. VOTO 6.

Serbia: Princ canta una ballad dal titolo ‘Mila’, toccante, soprattutto per la parte strumentale di pianoforte e chitarra verso il finale. Voce potente quella del cantante serbo, che ne fa sfoggio dall’inizio alla fine (forse un po’ troppo). VOTO 6

Finlandia: Erika Vikman si è esibita con Ich Komme, un brano che porta anche un significato con doppio senso, che l’artista non vuole affatto celare. E lo ha dimostrato la sua performance audace e sensuale. Lei spudorata, e ci piace, il brano un po’ meno. VOTO 5.5