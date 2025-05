LE PAGELLE FINALE DI AMICI 2025: CHE DELUSIONE L’ELIMINAZIONE (ANNUNCIATA) DI FRANCESCO

Si conclude anche quest’anno la giostra di Amici 2025 con una finale dall’esito inaspettato. Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore Amici è Daniele Doria che nel finale batte TrigNO dopo aver superato la concorrenza degli altri ballerini del calibro di Francesco e Alessia. In un clima surreale dove i complimenti da parte degli giudici, professori e rappresentanti del mondo della stampa si sprecano lo spettacolo va detto non è mancato nonostante alcune eliminazioni facciano discutere. Analizziamo ora l’andamento dei singoli finalisti tramite le nostre pagelle

FRANCESCO FASANO VOTO 10: È il ballerino di Amici 2025 più preparato e con la maggiore esperienza lavorativa alle spalle e si vede. Ha piena consapevolezza delle sue doti e una grande flessibilità che lo rendono tra gli alunni con maggior successo nelle sfide durante il cammino del serale di Amici 2025. Riceve una valanga di premi nonostante sia il primo eliminato della serata dalla quale esce a testa alta. Il voto dei fan è sovrano ma se dovessimo valutare solo le qualità e la presenza sul palco sarebbe sicuramente il migliore di quest’anno. Il mea culpa di Maria De Filippi in diretta per non aver capito da subito durante i casting il suo reale valore lascia ancora di più l’amaro in bocca per l’esito della finale di Amici 2025.

ALESSIA PECCHIA VOTO 8: Ottima presenza scenica, ancora una volta il movimento del latino americano ha una grande rappresentante ad Amici 2025. Movenze sexy e rapidità nei movimenti ne fanno una ottima professionista del settore ma forse nei confronti del pubblico paga un po’ scotto per il suo carattere. Come la stessa Maria De Filippi svela, durante la finale di Amici 2025, Alessia ha vissuto con ansia l’avvicinarsi di questo momento perchè a suo dire cosciente che il “latino americano” sia più limitato come possibilità di coreografie in questo programma quindi con l’esito segnato nella gara per il titolo di Vincitore Amici 2025. Atteggiamento che sicuramente non l’ha messa in buona luce con il pubblico. Intanto le aspetta un futuro tra i professionisti di Amici come le ha già comunicato Maria De Filippi nel corpo di ballo della prossima edizione.

ANTONIA NOCCA VOTO 7: Tra i concorrenti di Amici 2025 di canto è quella dotata della miglior voce insieme a Nicolò (esclusione dalla finale che ha diviso il pubblico del programma creando grande sdegno generale) e siamo sicuri che Antonia Nocca abbia tutto per fare del canto il suo lavoro ma concordiamo con alcuni giornalisti dovrà capire bene il percorso professionale che vuole intraprendere. Di ottimi interpreti siamo pieni nel mondo della musica specialmente nel genere POP e forse la minor comunicatività (o empatia con il pubblico) le costano la sfida finale per il titolo di Vincitore Amici 2025. Come si dice spesso “Avere una bella voce non basta”…

TRIGNO VOTO 8 per la determinazione, 7 per i serali: Percorso in sordina il suo che partendo dalle retrovie trova puntata dopo puntata il pubblico dalla sua parte e nn solo. Spesso finisce al ballottaggio per giocarsi la permanenza nel serale di Amici 2025 riuscendo sempre a spuntarla all’ultimo. Rispetto ad Antonia sembra calcare con più naturalezza e personalità il palco e sa come interagire con il pubblico in studio che si vede sempre trascinato nelle sue esibizioni riuscendo a trasmettere in modo diretto e semplice le sue emozioni. Tra i cantanti di Amici 2025 sarà lui a vincere il titolo di Hit Estiva? Sicuramente sono suoi gli inediti di questa edizione del talent più spendibili in radio.

DANIELE 9 per la vittoria, 6 per i serali da comparsa: Daniele Doria è il vincitore Amici 2025, ebbene sì ancora una volta i pronostici sono rispettati in pieno regalando forse un esito quasi scontato di questa finale a vedere il grande gradimento del pubblico per lui. Poco usato nelle sfide del serale da Alessandra Celentano conquista comunque i fan del programma daytime dopo daytime. La sua determinazione gli consente di migliorare settimana in settimana e nella finale riesce a mettere in mostra tutte le sue doti tra i complimenti degli oramai ex professori.

Menzione speciale la merita Anna Pettinelli vera star di questa edizione con le sue performance nella sfida tra professori per coraggio e determinazione rivelandosi la sorpresa più gradita del serale di Amici 2025.