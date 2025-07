Finale Isola dei Famosi 2025 pagelle dell’ultimo atto del reality: cala il sipario sull’avventura in Honduras.

E’ stata una serata da montagne russe, un Luna Park di emozioni al cardiopalma come sottolineato anche dalla stessa Veronica Gentili. La finale dell’Isola dei Famosi 2025 non sarebbe tale senza le sue pagelle, a prescindere da chi è riuscito ad alzare la coppa e da chi ha dovuto arrestare la propria corsa ad un passo dal trionfo. Difficile trovare dei flop data anche la rosa ridotta di concorrenti in vista dell’ultimo atto; le pagelle finale Isola dei Famosi 2025 saranno dunque meno severe dato che, essendo arrivati all’ultimo atto, tutti i naufraghi hanno avuto buoni motivi per guadagnarsi giudizi e voti positivi.

Pagelle finale Isola dei Famosi 2025: Jay Lillo scrive la sua fiaba, Teresanna Pugliese premiata dal percorso

La magia è spesso protagonista nelle fiabe, Jay Lillo ha reso l’esperienza in Honduras la sua novella personale; le pagelle finale Isola dei Famosi 2025 partono dal gradino più basso del podio occupato proprio dal giovane illusionista. Nessun trucco, tutto palese ed evidente; ha vissuto un percorso senza mettere avanti la sua storia personale seppur raccontandola, si è fatto valere con la sua verve giovanile e soprattutto con la determinazione di chi – come da lui raccontato – sapeva di aver già lottato per dare credibilità ai suoi sogni. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2025, Jay Lillo ha vinto la certezza più grande: l’affermazione di sé stesso.

E’ stata la prima a veder sgretolare il sogno della vittoria ma il percorso merita la giusta considerazione: Teresanna Pugliese è stata il fuoco di questa edizione del reality e non può che essere inclusa nelle pagelle finale Isola dei Famosi 2025. Uno spirito fumantino che è sembrato più intenso nel corso dell’ultimo atto, quando ormai aveva dato tutto; la sua vittoria coincide con la finale ottenuta, al di là del trionfo sfumato.

Pagelle finale Isola dei Famosi 2025: Omar Fantini leader fino alla fine, Loredana Cannata non molla mai!

Omar Fantini è entrato ed è uscito da leader; occupa un posto degno di nota nelle pagelle finale Isola dei Famosi 2025 perchè, salvo quella parentesi poco felice con la complicità di Dino Giarrusso, il suo percorso ha incarnato alla perfezione lo spirito di adattamento e caparbietà che deve accompagnare l’avventura in questa tipologia di reality. Prima di lasciare l’Honduras ha impresso il suo nome sulla sabbia con un record nella sfida de ‘L’uomo vitruviano’ e di certo si porta a casa come trofeo qualche muscolo in più.

Non poteva mancare anche Loredana Cannata nelle pagelle finale Isola dei Famosi 2025; un rischio non da poco in diretta, un incidente choc che ha tenuto con il fiato sospeso tutti. Eppure, mentre le lacrime scendevano sul viso di chi aveva avuto seriamente paura per la sua incolumità, lei l’attimo dopo già alzava il braccio al cielo per celebrare la sua vittoria nella sfida di apnea: che guerriera!

Pagelle finale Isola dei Famosi 2025: Cristina Plevani e Mario Adinolfi, una vittoria per due!

Siamo agli ultimi 2 naufraghi, che in realtà sono esattamente secondo e primo classificato. Nelle pagelle finale Isola dei Famosi 2025 non poteva mancare Mario Adinolfi, medaglia d’argento di questa edizione e vincitore morale: ha lasciato spazio all’umanità, ha fatto emergere ciò che forse la sua verve ha schermato nel corso della sua carriera. Ha spezzato lo scudo dal guizzo tagliente, ha limitato le bordate e staffilate; in primo piano Mario Adinolfi uomo e non ‘personaggio’.

Si concludono le pagelle finale Isola dei Famosi 2025 con la vincitrice: Cristina Plevani. A lei lo scettro, 25 anni dopo l’ultima volta; lo aveva preannunciato proprio Mario Adinolfi qualche minuto prima che “Sarebbe stata una storia bella da raccontare”. E così è stato, da amazzone – come lei stessa si è definita – si è fatta largo in Honduras anche in sordina, anche senza la volontà di emergere a tutti i costi. Eppure, il pubblico ha premiato la purezza dei suoi intenti e la sua personale lotta contro i demoni del passato. “E’ il secondo treno che mi passa davanti, stavolta non scendo”, no Cristina; questa volta lo guidi tu!