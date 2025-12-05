Pagelle finale X Factor 2025: trionfa Rob che merita il punteggio pieno! Grande lavoro anche degli altri tre finalisti, Delia, PierC ed eroCaddeo

Non sono mancate le emozioni nel corso della finale di X Factor 2025 sul palco di piazza del Plebiscito di Napoli, a partire dal verdetto finale. A trionfare è stata Rob, che come l’ha definita Achille Lauro è stata il vero “underdog” di questa edizione. Partita un po’ in sordina, la concorrente è riuscita pian piano ad emergere, riuscendo a perfezionare il suo stile e ad esibirsi sui brani a lei più affini. Una vittoria che forse per qualcuno è una sorpresa mentre per altri solamente una conferma: per lei, visto il percorso fatto e l’enorme crescita avuta, fino ad arrivare appunto alla vittoria, il voto nelle pagelle finale X Factor 2025 non può che essere un 10 pieno.

Grande merito anche della sua coach Paola Iezzi, che l’ha guidata nel mondo migliore, scommettendo fin dall’inizio su di lei. Paola ha mostrato lungimiranza e capacità di guidare Rob nella maniera migliore, scegliendo per lei assegnazioni perfette, in grado di rivelare tutto il grande talento. Brava Paola: 9.5. Passando agli altri giudici prima di esaminare nelle pagelle gli altri tre finalisti, Jake La Furia ha avuto il merito di fare con Delia un grande lavoro, assecondando il suo talento e la sua inclinazione. La grandissima voce della sua giovane artista poteva rivelarsi un’arma a doppio taglio ma Jake è stato bravo a valorizzarla in ciò che lei sa fare: 8.5. Per Francesco Gabbani e Achille Lauro, dopo le querelle della scorsa puntata, è tornato il sereno: i due, così come i colleghi, hanno fatto un grande lavoro con i giovani artisti tra le loro mani, eroCaddeo e PierC, due talenti che hanno saputo valorizzare. Bravi entrambi: 8.

Pagelle finale X Factor 2025: Delia incanta, eroCaddeo fa impazzire con l’inedito. E PierC…

Grandi, enormi talenti quelli arrivati in finale di X Factor 2025. Se Rob ha vinto, gli altri non hanno di certo sfigurato. Grande esibizione, anche questa sera, da parte di Delia, bravissima nel suo inedito “Sicilia Bedda” ma non soltanto. La concorrente è riuscita a conquistare in tutte e tre le manche, strappando applausi soprattutto nella seconda con lo straordinario medley che l’ha vista cantante, tra le altre, anche “Sei bellissima” che tanto era piaciuta nelle scorse puntate. Per lei 9.5 in pagella.

Non è da tempo eroCaddeo, bravo nelle varie manche ma soprattutto nella terza, con il suo inedito “Punto“, scritta proprio dalla sua penna. Ed è stato proprio questo ad arrivare al cuore del pubblico, forse anche più della voce. 9. In pagella c’è un 9 anche per PierC, bravissimo ad incantare con la sua straordinaria voce ma soprattutto, come hanno rimarcato i giudici, a non perdersi per strada durante il percorso.