Pagelle Grande Fratello 2025, prima puntata lunedì 29 settembre: Super Simo regina assoluta, Omer affascinante, Giulio costruito.

Eccoci con le pagelle di questa prima puntata del Grande Fratello 2025. Oggi, 29 settembre è andata in onda la diretta che tutti aspettavamo, quella del reality condotto da Simona Ventura nella versione amarcord del programma, riportando in auge quello che era il format originale dei primi anni 2000. Questa volta i protagonisti della trasmissione di Canale 5 sono tutti NIP, ovvero sconosciuti al mondo dello spettacolo, dando così un tocco autentico e sincero al programma. Ma come se la sono cavate le ‘casalinghe‘ e i ‘casalinghi‘, soprannome dato dalla conduttrice? Andiamo a scoprirlo con i nostri voti per le Pagelle Grande Fratello 2025!

Pagelle Grande Fratello 2025, prima puntata lunedì 29 settembre: super Simona Ventura, dubbi su Donatella

In questa prima puntata non possiamo fare altro che partire con un giudizio a Simona Ventura, la conduttrice che dopo anni di onorato servizio al timone di reality e programmi di ogni tipo, torna in grande stile con una prima serata più che meritata al Grande Fratello 2025. Tanti i complimenti dai social a Super Simo, che inizia in grande stile con pochi momenti di silenzio, tante risate e un ritmo coinvolgente come solo lei sa fare. Chi meglio di lei poteva sobbarcarsi questa sfida? Simona Ventura, voto 9.

Passiamo ora a Donatella, concorrente che ha già conquistato la simpatia del pubblico. Entrata a suon di battute, molti telespettatori l’hanno paragonata a Teresa Mannino per il suo spirito energico: “Voi due siete entrati insieme? No vabbè, mio figlio doveva entrare con me. Non è giusto, perché io e Davide dovevamo entrare insieme” ha detto ad Anita. Nonostante l’ingresso scoppiettante, Donatella ci dà l’impressione che non durerà molto nella casa del Grande Fratello 2025: le battute piacciono ma non ogni volta che si apre bocca. Il suo personaggio potrebbe essere un bel buco nell’acqua. Donatella, voto 6.

Pagelle Grande Fratello 2025, prima puntata lunedì 29 settembre: le tremende urla di Grazia

Un altro personaggio ‘cringe’ è Grazia Kendi, la quale ha fatto uno degli ingressi più urticanti della storia del Grande Fratello. Una volta entrata ha iniziato ad urlare senza rendersi conto di essere estremamente fuori luogo e ha sparato frasi di ogni tipo: “Le Olimpiadi di nuoto le faranno in questa casa”, dice, “Voglio entrare qui da quando avevo 15 anni”. Bocciata? Secondo le Pagelle Grande Fratello 2025, Sì. Grazia, voto 3.

Ci risolleviamo il morale con Jonas, che non si è ancora capito se si chiama Matteo e soprattutto, quando chiamarlo in un modo o nell’altro. Potremmo trovarci davanti ad un inconsapevole stand up comedian, che con le sue pause strategiche nel discorso, e con il suo modo di fare estremamente sicuro, ci farà divertire senza dubbio. Peccato, o per fortuna in base al parere, che è stato l’unico a dormire senza un compagno nel lettone del GF. Chi si nasconde davvero dietro a questo ragazzo sicuro di sè? Jonas Matteo Pepe, voto 7 in fiducia.

Pagelle Grande Fratello 2025, i bellocci e i perbenisti

Continuano le nostre Pagelle Grande Fratello 2025 per la prima puntata del Grande Fratello 2025 con una coppia di ‘perbenisti’ alquanto criticata sui social per via della volontà di fare i ‘migliori degli altri a tutti i costi’. Si tratta di Matteo Azzali e di Giulio, non a caso presentati insieme da Simona Ventura. Ascanio Pacelli ci ha visto giusto: “Parac**i“, che vogliono fare i martiri a tutti i costi per accaparrarsi la fiducia dei telespettatori. Ma il pubblico non è nato ieri! Matteo Azzali e Giulio, voto 5.

Come ogni anno ci sono i ‘bellocci’ che prendono la scena, e questa volta abbiamo Omer Elomari, talmente bello e perfetto da sembrare un attore di una soap turca. Dizi a parte, il ragazzo ha conquistato tutti grazie al suo carattere resiliente, alla voglia di rialzarsi e costruirsi un futuro. Ma sarà la persona giusta per questo ‘ruolo’ tra gli inquilini? Abbiamo paura sia un bello che non balla… Omer, voto 7 e mezzo.

Pagelle Grande Fratello 2025, finalmente gli opinionisti perfetti

Gli opinionisti del Grande Fratello, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani si sono dimostrati decisamente educati, parsimoniosi nel parlare, tanto che i tempi delle frecciate di Beatrice Luzzi ci sembrano solo un brutto sogno. Finalmente un trio pacato che non vuole solo mirare al litigio e alla clip, ma si esprime con estremo rispetto nei confronti dei concorrenti del GF di quest’anno. La scelta di quest’anno è evidente, vengono chiamati in causa solo quando è necessario senza sostituirli ai protagonisti, ottima scelta. Secondo le nostre Pagelle Grande Fratello 2025, Opinionisti, voto 10.