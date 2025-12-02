I momenti top e flop della puntata del Grande Fratello 2025 del 1 dicembre nelle nostre pagelle: Simone, Domenico e Dolce Dona protagonisti

“Questa sera diremo basta, è il momento di dirlo”: ha esordito così Simona Ventura all’inizio della diretta del Grande Fratello 2025 del 1 dicembre, annunciando una puntata particolarmente polemica, come si è poi dimostrata. Ritorni (ennesimi), provvedimenti disciplinari e sfuriate hanno movimentato non poco una delle dirette più infuocate di questa edizione. Ripercorriamo, allora, i momenti top e flop di questa serata attraverso le nostre nuove pagelle.

Pagelle Grande Fratello 2025, brutte figure per Domenico e Simone: i momenti flop della puntata del 1 dicembre

Partiamo da Domenico D’Alterio, che nonostante le sue promesse fatte e rifatte alla sua compagna Valentina Piscopo, si è riavvicinato a Benedetta Stocchi, finendo anche per stare al suo fianco a letto sotto le coperte. Valentina poteva mai restare in silenzio di fronte a cotante immagini? Ovviamente no: la donna non solo ha lanciato nuove frecciatine al compagno (ormai ex), ma è anche tornata ancora una volta nella Casa per ribadirgli il suo dolore e cosa sta vivendo fuori. Una scena, purtroppo, vista e rivista, che questa volta si poteva evitare. Se l’incoerenza di Domenico è palese e chiara, e non merita scusanti, l’accanimento terapeutico di Valentina, per una relazione che anche Ascanio Pacelli, in diretta, ha definito “tossica”, non è meno condannabile. VOTO 4 per questo momento televisivo.

L’altro momento clou della serata è stato il provvedimento disciplinare che ha colpito Simone De Bianchi e Domenico D’Alterio, nato da alcune frasi dette dal primo sulla nuova arrivata Dolce Dona. Parole che hanno indignato il web e scatenato, giustamente, l’ira di Simona Ventura, che si è prodigata in una ramanzina coi fiocchi ai danni di tutti coloro coinvolti nel caso. Il messaggio è chiaro (anche se ancora non per tutti): anche se si dicono ‘per scherzo’, certe cose non dovrebbero neppure balenare nella mente di un uomo. Ancor più grave, poi, se un messaggio come questo è veicolato da un mezzo potente come la TV e un reality come il Grande Fratello. Una brutta figura per un ragazzo così giovane, e ancor di più per sua madre, che è arrivata anche a giustificarlo, ammettendo di non essersi neppure resa conto della cosa. VOTO 3, per entrambi.

Omer Elomari e Dolce Dona risollevano la puntata

E passiamo, invece, alle note positive di questa puntata del Grande Fratello 2025, che per queste nostre pagelle sono, in primis, l’incontro genuino e toccante tra Omer Elomari e suo fratello dopo più di un anno. Un abbraccio, il loro, accompagnato da una storia straziante, piena di dolore, che Omer ha deciso di condividere generosamente col pubblico. VOTO 8. Altra nota positiva l’abbraccio ricevuto da Jonas da parte di sua mamma e la leggerezza portata nella Casa dalle bella, e anche simpatica a quanto pare, Dolce Dona che, siamo sicuri, porterà un po’ di movimento nei prossimi giorni: voto 7.5 (sulla fiducia).