Le pagelle del Grande Fratello 2025: cos'è accaduto nella puntata del 10 novembre? Le mamme grandi protagoniste e Domenico ancora asfaltato

Le mamme sono state le grandi protagoniste della puntata del Grande Fratello 2025 del 10 novembre. Mamme perlopiù arrabbiate, decide e pronte a dire la loro senza peli sulla lingua. Ma si è parlato anche di amore, di coppie nuove o presunte tali, di dolori e di perdite nel corso della puntata, della quale vi parliamo passo per passo in queste nostre pagelle.

Pagelle Grande Fratello 2025, puntata 10 novembre: la mamma di Benedetta Stocchi affronta Domenico ma…

Partiamo dallo scoppiettante esordio con la prima mamma della serata: quella di Benedetta Stocchi. Dopo esser stato travolto dagli attacchi della sua compagna Valentina, Domenico D’Alterio ha dovuto fare i conti stavolta con la rabbia di mamma Simona. La donna lo ha invitato a fare l’uomo e a smetterla di mancare di rispetto a sua figlia. Un confronto sicuramente dovuto, anche se le parole più giuste sono arrivate da Sonia Bruganelli. L’opinionista ha fatto notare che qui, il vero problema, sta nel rapporto che Valentina e Domenico avevano già da prima del Grande Fratello. Sono proprio i precedenti della coppia, mai realmente superati, ad influire su un qualsiasi rapporto che lui può avere nella Casa, in questo caso con Benedetta. Valentina si sentirà sempre non rispettata e lui poco libero. Sta di fatto che ci troviamo di fronte ad una storia complessa, che andava risolta prima del Grande Fratello. VOTO per la coppia (ormai ex) 5.

Donatella e Francesca mamme a confronto, Jonas e Anita bene ma non benissimo al Grande Fratello

La puntata è proseguita con altre due mamme infuriate: Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara. Due modi di essere donna e mamma molto differenti, come hanno dato prova anche nel faccia a faccia in studio. Donatella difende il suo essere una “donna matura”, che non scherza coi ragazzi perché i figli “penserebbero che sono impazzita”, che ama piuttosto prendersi cura della casa e dei ragazzi. E nulla ci sarebbe di male se lei non avesse velatamente giudicato il modo di essere di Francesca, una donna a cui piace invece stare in mezzo ai giovani e godersi questa esperienza in pieno, tra risate e lunghe notti. “Non sono per questo meno mamma”, ha fatto notare Francesca, e noi siamo d’accordo: VOTO 7 per lei, 5 per Donatella.

Capitolo Jonas e Anita: la prima coppia effettivamente nata al Grande Fratello 2025 piace molto al pubblico, ma c’è chi trova tutto un po’ troppo veloce e inaspettato. Quando è esploso davvero questo sentimento? Poche le avvisaglie, in effetti, nelle settimane precedenti, e il fatto che il primo bacio tra i due sia arrivato in concomitanza del primo aereo dedicato alla coppia fa ancora storcere il naso. Non tutto appare effettivamente limpido, ma noi diamo il beneficio del dubbio. VOTO alla coppia (per il momento) 6.