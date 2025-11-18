Cos'è accaduto nella puntata del Grande Fratello 2025 del 17 novembre? Le pagelle della serata, tra i momenti top e flop

Si è parlato di coppie, triangoli e famiglie nella puntata del Grande Fratello 2025 del 17 novembre, che ha regalato al pubblico molte emozioni e anche qualche lacrima. Una Simona Ventura sempre più spigliata e divertente ha tenuto saldamente le redini di una puntata non sempre facile, gestendo abbastanza bene anche le tempistiche e i dialoghi, cosa che invece spesso le è stata criticata. Nelle nostre nuove pagelle, vi raccontiamo i momenti migliori e quelli flop della puntata.

Pagelle Grande Fratello 2025, puntata 17 novembre: Rasha e Omer nel mirino delle critiche, Grazia spiazza tutti

La puntata si è aperta con l’analisi della relazione appena iniziata tra Rasha e Omer, una coppia che scatena discussioni ma verso la quale c’è un’idea predominante: il sentimento non appare bilanciato. I sospetti sono infatti per Rasha, che non sarebbe così interessata come dice a Omer; dall’altra parte, a lui viene criticato il fatto di essere ormai diventato lo ‘zerbino’ di Rasha, di aver perso in personalità per questo flirt. Ebbene, se è ciò che appare palesemente a molti e probabilmente perché c’è un filo di verità, verrebbe da dire, soprattutto nel caso di Omer. Che il gieffino abbia perso in dinamismo nel gioco, così come ha sottolineato Cristina Plevani, è più che vero: Omer si muove troppo in funzione di Rasha e questo lo sta penalizzando (VOTO 4.5). Rasha, d’altro canto, fa il percorso inverso: molto presente a sé stessa e nelle dinamiche, risponde spesso anche al posto di Omer, strafacendo. Un po’ meno, insomma. VOTO 5

L’altro momento topico della puntata è stato il faccia a faccia tra Grazia Kendi e la fidanzata di Mattia Scudieri, oltre alla scoperta, da parte di quest’ultimo, del fatto che la gieffina sapesse il contenuto della busta rossa da giorni e che gliel’abbia nascosto. La protagonista assoluta è stata, insomma, Grazia che, nel bene e nel male, ha tenuto in piedi una dinamica importante, dimostrando anche un carattere che non ha paura di dire la verità, anche quando è molto scomoda e ti mette in cattiva luce. Ci esimiamo dal giudicarla come persona, come giocatrice è stata sicuramente all’altezza del Grande Fratello. E per quello il nostro voto è 7.5.

Giulia Saponariu commuove e conquista, Flaminia va via com’è entrata

Dolcissimo e toccante è stato il momento della sorpresa a Giulia Saponariu, una concorrente finora sottovalutata al Grande Fratello, che ha però un’interiorità fortissima, dimostrata, d’altronde, dal grande amore palesato per i fratelli e per la bellissima pagina regalata al pubblico di Canale 5. Una storia di famiglia che ha spezzato le tensioni precedenti, mandando un messaggio meraviglioso, che ha fatto commuovere anche Simona Ventura. VOTO 9.

Capitolo eliminati. Flaminia Romoli è stata l’eliminata dal televoto della settimana e, purtroppo è andata via così come è entrata. La concorrente non è riuscita a dare molto al programma, anzi, il suo è stato un percorso in sordina, di assenza quasi totale dalle dinamiche del gioco. Non una concorrente essenziale al programma. VOTO 4. Ivana è stata invece l’eliminata al televoto flash, un addio arrivato non proprio con un colpo di scena ma sicuramente con un po’ di rammarico in più rispetto a Flaminia. La gieffina, soprattutto in quest’ultima settimana, ha mostrato meglio di che pasta è fatta ma il tempo non è bastato. VOTO 6.