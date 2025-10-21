Le pagelle della quarta puntata del Grande Fratello 2025: ecco i momenti salienti, i voti e le polemiche nate in diretta

Puntata particolarmente scoppiettante quella del Grande Fratello 2025 andata in onda il 20 ottobre. Un ritorno, una storia complessa e toccante, sorprese e racconti difficili, ma anche scontri e momenti divertenti: è quanto accaduto nella quinta puntata, che analizzeremo punto per punto nelle nostre pagelle.

Pagelle Grande Fratello 2025: serataccia per Jonas, Bruganelli salva il salvabile

La puntata ha avuto inizio con il ritorno di Anita Mazzotta: la concorrente ha affrontato la perdita di sua madre ma, proprio per onorare una promessa fattale e non perdere un’occasione unica, ha fatto ritorno nella Casa. Una scelta apprezzata da alcuni e non condivisa da molti sul web, ma probabilmente la cosa più giusta, in questo caso, l’ha detta Sonia Bruganelli: una scelta del genere è talmente personale, così come il dolore provato, che non andrebbe giudicata. La forza di rimettersi in gioco va comunque premiata. VOTO 7.

E a proposito di Sonia Bruganelli, il suo ritorno alla poltrona da opinionista del Grande Fratello, anche se solo per una sera, si è subito fatto notare. Puntuale e pungente come la ricordavamo, Sonia smuove un po’ le acque della puntata, anche quando c’è poca sostanza. VOTO 8.

Altro grande protagonista della puntata è stato Jonas Pepe. Il concorrente è stato ‘incastrato’ in diretta da alcuni video che hanno mostrato parole non sempre lusinghiere nei confronti delle donne della Casa. E per questo, il gieffino è stato criticato in Casa e fuori, finendo per fare anche uno scivolone che ha scatenato l’ira di Simona Ventura. Insomma, errori che da una parte mostrano la verità del comportamento di un 24enne non abituato alle telecamere, ma che dall’altra devono far riflettere chi li commette. Il fatto che si sia scusato quasi subito è comunque un buon passo. VOTO 6.

Grande Fratello, le pagelle: Ivana Castorina regala un momento unico, opinionisti offuscati da Bruganelli

Toccante e inteso è stato il blocco dedicato a Ivana Castorina, che questa settimana ha fatto ‘coming out’, svelando di essere nata uomo. “Ho completato il mio percorso di transizione nel 2009, oggi sono Ivana, una donna sposata e innamorata di Tony”, ha raccontato ai compagni d’avventura, togliendosi un enorme peso. E ad incoronare questo momento è arrivato proprio suo marito Tony, testimoniando un amore che va oltre i giudizi e le apparenze, un amore puro. Un bellissimo momento. VOTO 9.

Concludiamo con i tre opinionisti, questa sera offuscati dalla presenza di Sonia Bruganelli, che di esperienza in questo campo ne ha chiaramente molta di più. Non brillano, dunque, Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli, anche se quest’ultimo salva un po’ la loro posizione con un intervento forte e schietto nei confronti di Matteo Azzali (che manifesta per l’ennesima volta la volontà di andare via). Solo per Ascanio: VOTO 6,5. Un’insufficienza per le colleghe.