Le pagelle della puntata del 24 novembre del Grande Fratello 2025 tra momenti top e comportamenti flop: cos'è successo in diretta

Le coppie sono state le grandi protagoniste della diretta del Grande Fratello 2025 del 24 novembre: coppie attaccate e coppie in crisi, ma anche confronti di coppia in studio. Una puntata, insomma, ricca di faccia a faccia e colpi di scena, che vi racconteremo nelle nostre pagelle, tra momenti top e flop.

Pagelle Grande Fratello 2025: Rasha non si fa calpestare, Omer resta indietro

Partiamo dall’esordio della puntata con Rasha e Omer protagonisti di una busta rossa attesissima, attraverso la quale i due hanno scoperto le forti dichiarazioni rilasciate da Manuel Milano, l’ex fidanzato della gieffina. Parole di fronte alle quali Rasha non si è fatta intimidire e, anzi, ha risposto a tono, lanciando accuse pesanti al suo ex e dicendosi felice che sia ormai fuori definitivamente dalla sua vita. Non si è smossa di un passo la gieffina, dimostrando ancora una volta di aver un carattere forte e deciso, che non è disposto a farsi calpestare. Che piaccia o meno, Rasha è sicuramente una concorrente perfetta per questo reality. VOTO 8.

Rasha Younes replica all'ex fidanzato Manuel: "Schifoso, mi ha messo le mani addosso"/ Rivelazioni choc al GF

Non possiamo però dire lo stesso di Omer che, purtroppo, rimane un po’ sempre nell’ombra di Rasha. Se riuscisse ad esistere di più come giocatore singolo, sicuramente il suo percorso subirebbe un importante slancio. Anche le discussioni o le liti che lo coinvolgono nella Casa ormai hanno sempre un legame con Rasha e non con dinamiche che lo riguardano in prima e unica persona. E una dimostrazione extra è arrivata anche nel confronto in studio con Jonas Pepe, ormai suo ‘acerrimo nemico’ nella Casa. VOTO 5.5.

Chi sono Finalisti Grande Fratello/ Tutte le nomination, chi andrà in finale Omer, Jonas, Grazia e Mattia

Grazia Kendi mostra una parte inedita (e bella), Giulia Saponariu è la finalista perfetta

Toccante il momento che ha visto protagonista Grazia Kendi, che ha avuto modo di rivedere suo padre Marius, lo stesso che ha accusato, in varie occasioni, di essere assente nella sua vita e di non amarla come lei vorrebbe. L’incontro in Casa ha messo in evidenza tutta la fragilità della concorrente e, al contempo, la sua propensione a perdonare. Un aspetto sicuramente diverso da quello messo finora in evidenza in questo percorso televisivo e, forse, anche più genuino. VOTO 7.

GRANDE FRATELLO 2025, PUNTATA 24 NOVEMBRE/ Diretta: Giulia finalista. Omer, Jonas, Grazia e Mattia nominati

Giulia Saponariu è stata proclamata dal pubblico la prima finalista del Grande Fratello 2025. Una scelta evidentemente controcorrente e inaspettata, perché Giulia, ad oggi, non è mai stata al centro di dinamiche particolarmente discusse o principali nel reality, eppure è riuscita a dare qualcosa al pubblico che gli altri non hanno dato, o comunque non come lei: genuinità. La concorrente, che è la più giovane di questa edizione, ha dimostrato spesso di essere la più matura oltre che sempre pronta ad accogliere il dolore degli altri, cercando di attutirlo. E questa gentilezza, oggi così rara, vista anche nel bellissimo rapporto con i suoi cinque fratelli, è probabilmente ciò che più ha colpito il pubblico e che fa di lei, ad oggi, la possibile vincitrice del Grande Fratello 2025.