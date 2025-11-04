Pagelle Grande Fratello 2025, i top e i flop della puntata del 3 novembre 2025: Valentina e Domenico fanno lo show, Rasha e Omer non convincono

Fuoco e fiamme nella puntata del Grande Fratello 2025 del 3 novembre, durante la quale è giunta al termine (si spera) la lunga vicenda che ha visto protagonisti Domenico D’Alterio, la sua fidanzata Valentina e Benedetta Stocchi. Ma quali sono stati i momenti top e quelli flop della serata? Ve lo diciamo nelle nostre pagelle.

Lite Simone e Omer al Grande Fratello, scontro durissimo: "Buffone!"/ Gieffini in panico: "Ora basta urlare!"

Pagelle Grande Fratello 2025, puntata 3 novembre: Valentina regina della puntata, Domenico fa un passo indietro

La prima e lunghissima parte della puntata è dedicata proprio al ritorno di Valentina Piscopo nella Casa. La fidanzata di Domenico è più agguerrita che mai e ne ha per tutti: accusa prima Benedetta di non avere rispetto per lei, poi se la prende con Rasha e Anita per le loro accuse e, infine, anche con gli opinionisti in studio che criticano. Ha poi dato un vero e proprio ultimatum a Domenico: o resta al Grande Fratello chiudendo con Benedetta o esce definitivamente. Insomma, Valentina ha dominato la prima parte della puntata scatenando il panico. Se dovessimo giudicare ‘lo spettacolo’ andato in scena, il nostro sarebbe un voto alto: Valentina ha inevitabilmente scosso la Casa, creando dinamiche senza fine e molto discusse. Volendo però giudicare le modalità degli interventi e i toni portati in scena, forse è stato tutto un po’ troppo. Facendo una media: VOTO 6.

Basima, mamma di Rasha Younes approva Omer: "Mi piaci per mia figlia"/ Incontro a sorpresa in diretta

Parlando invece di Domenico, il concorrente del Grande Fratello 2025 sembra aver fatto ammenda e aver deciso, stavolta definitivamente, di fare un passo indietro con Benedetta Stocchi. Ma, soprattutto, Domenico si è scusato con tutte le donne coinvolte nella vicenda: “È stata tutta colpa mia, mi scuso” ha ripetuto più volte il gieffino, stavolta chiaramente provato. Atteggiamento sicuramente apprezzato, peccato per alcuni exploit un po’ troppo veementi, risultati a molti telespettatori “aggressivi”. VOTO 6.

Rasha e Omer dividono, il giudizio sugli opinionisti

Capitolo Rasha-Omer, una coppia che divide molto il pubblico. C’è chi li ama e attende solo il bacio, e c’è chi la trova una coppia forzata, poco spontanea e coinvolgente. Bello è stato comunque l’ingresso della mamma di Rasha che, al di là di cosa pensa il pubblico, ha manifestato il suo apprezzamento per il ragazzo e invitato la figlia a vivere le emozioni al di là di preoccupazioni su cosa si possa pensare di lui. Un discorso che ha conquistato il pubblico. VOTO 8.

Cristina Plevani distrugge Valentina Piscopo: "Al GF non per Domenico ma per visibilità"/ Ascanio: "Teatrino"

Apriamo una parentesi per gli opinionisti: Sonia Bruganelli si conferma la trascinatrice della diretta con i suoi commenti sempre pungenti e puntuali (VOTO 8). Molto bene questa sera Cristina Plevani, che caccia la ‘cazz*mma’ e lancia stoccate senza precedenti (soprattutto alla fidanzata di Domenico). VOTO 8.5. Bene anche Ascanio, seppur meno pungente in questa puntata. VOTO 7. Quasi del tutto assente Floriana Secondi, i cui commenti, finora, lasciano sempre un po’ confusi. VOTO 4.