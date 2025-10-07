Pagelle Grande Fratello 2025, seconda puntata 6 ottobre: il dolore di Grazia, la forza di Francesca... Tra tensioni e liti, emerge il coraggio delle donne

Pagelle Grande Fratello 2025, seconda puntata lunedì 6 ottobre 2025: le prime tensioni

Si chiude la seconda puntata del Grande Fratello 2025, con Simona Ventura che l’ha aperta con un tocco vintage, una cabina telefonica a gettoni che probabilmente metà cast non avrà mai conosciuto in virtù della sua giovane età… Ma passiamo ai giudizi e ai voti dopo una settimana in cui i concorrenti hanno cominciato a farsi conoscere e scoprire, non solo dai coinquilini, ma anche dal pubblico, a partire da Matteo, che ha già regalato la prima predica ai più giovani per il clima troppo festoso che disturba la notte chi vuole riposare.

L’ex pugile, che ha già aperto lo scontro generazionale nella casa, si è anche fatto bacchettare da Simona Ventura, che lo ha spronato a mettersi in gioco, dopo averlo sentito chiedere di essere nominato. Al netto della sua storia, Matteo parte subito in salita: 5.

Passiamo a Giulio, che invece vuole essere il latin lover dell’edizione, ma per il momento colleziona due di picche e le prime accuse di strategia dai coinquilini: 4.5. Ci ha messo poco Anita a rimetterlo a posto, soprattutto rispetto a Benedetta…

Pagelle Grande Fratello 2025: la leggerezza di Donatella, il dolore di Grazia e la forza di Francesca

A regalare simpatia è Donatella, che fortunatamente non ama prendersi sul serio e sembra avere la chiave per affrontare al meglio l’esperienza: la leggerezza. Voto: 8. Il tono, però, cambia quando il focus si sposta su Grazia e la sua storia, con gli abusi subiti quando era una bambina: questa esperienza potrebbe essere l’occasione per iniziare a gestire diversamente il dolore, anziché nasconderlo dentro di sé, tirando fuori solo la rabbia. Voto: 7.

Avremmo fatto a meno della scena con alcuni concorrenti che si fanno avanti per andare in tugurio, mentre altri li fermano, come se stessero per intraprendere chissà quale sacrificio, finendo alla fine per restare tutti seduti sul divano, perdendo l’occasione di incrementare il montepremi di 10mila euro. “Ma che scena è?! Non starete insieme fino alla fine, ma che dite? A mare aperto si nuota, non si torna indietro“, ha detto Floriana, che ha parlato poco, ma ha detto almeno la cosa giusta, voto 8.

Per le pagelle Grande Fratello 2025 sembra la serata delle donne, visto che anche Francesca con il suo racconto di forza e coraggio nel crescere da sola i suoi figli dopo la separazione, ha dato una grande dimostrazione: voto 8. Ma piace sottolineare la sensibilità di Simone, che al Grande Fratello 2025 è consapevole di avere l’occasione per vivere una pagina nuova del loro rapporto, pur avendo il dolore per l’assenza del padre: voto 7.5.

Pagelle Grande Fratello 2025: la forza di Francesca, il rebus Jonas, le lacrime di Simona Ventura

Tra gli uomini più interessanti c’è senza dubbio Jonas, ma perché è semplicemente da decifrare, per capire se ci è o ci fa davvero, di sicuro è già meritevole suscitare curiosità e mostrare una personalità insolita, diversa da quelle che si vedono di solito all’interno del reality: voto 6.5.

Chiudiamo le pagelle Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, la padrona di casa, perché hanno spiazzato le sue lacrime parlando con Francesca e Simone delle difficoltà che si affrontano quando c’è una separazione e per i figli quando un genitore è assente, dando spazio – con la sua emozione – a uno spiraglio personale che dimostra quanto abbia sofferto per le vicissitudini personali. SuperSimo, ma pur sempre umana: voto 8.5.