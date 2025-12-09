Pagelle Grande Fratello 2025, i top e i flop della semifinale: Rasha e Omer grandi protagonisti, Domenico conquista il pubblico

Quella andata in scena l’8 dicembre 2025 è stata una semifinale infuocata del Grande Fratello, durante la quale Simona Ventura ha cercato di sedare, non sempre riuscendoci, delle liti in diretta che hanno coinvolto gieffini e opinionisti in studio. Ma è proprio dalla conduttrice che vogliamo partire con le nostre pagelle Grande Fratello, dandole il merito di portare quel pizzico di ironia nei momenti giusto, strappando sempre un sorriso al telespettatore. Un lato che è riuscita ad evidenziare ancor di più in questa avventura televisiva. (VOTO 7.5)

Pagelle Grande Fratello 2025, i top e i flop della semifinale: Rasha e Omer sotto i riflettori

La semifinale ha avuto due grandi protagonisti in assoluto, e si tratta di Rasha e Omer. La loro improvvisa e forse non proprio inaspettata rottura ha occupato un lungo blocco della puntata, ma ha anche evidenziato chiare incongruenze nel racconto dei due, e in particolare di Rasha. Tanto che gli stessi opinionisti, Sonia Bruganelli e Cristina Plevani in primis, l’hanno totalmente demolita, annullando ogni difesa che lei ha cercato di portare avanti di fronte alle accuse. È però ancor di più l’atteggiamento di Rasha a penalizzarla: il non ammettere mai di aver sbagliato, questo essere ‘super donna’ ad ogni costo, che risulta a lungo andare antipatico per il pubblico, che ama invece più le fragilità dei concorrenti e la verità che questi portano in scena. È probabilmente proprio a questo è dovuto la mancata finale. Per Rasha, insomma, un’insufficienza oggi: VOTO 5.

È stato tanto criticato per l’aver seguito in tutto e per tutto Rasha in queste settimane, e oggi Omer Elomari ha mostrato un cambiamento drastico nei confronti della gieffina. Che sia stanchezza dopo le tante liti e critiche? Che sia invece strategia? Qualunque cosa sia, non ci sentiamo al momento di giudicarlo negativamente. VOTO 6.

Benedetta, Domenico e Donatella grandi protagonisti, ma il ‘migliore’ è…

Due grandi protagoniste hanno abbandonato il Grande Fratello 2025 nel corso della semifinale, e si tratta di Donatella e Benedetta, battute al televoto da Anita che ha conquistato il terzo posto disponibile in finale. Entrambe hanno dato molto al programma, ma è anche vero che Donatella ha iniziato a patire troppo la mancanza della famiglia, risultando un po’ ripetitiva e poco giocatrice. Resta, comunque, un personaggio iconico di questo GF: VOTO 7. Nel bene e nel male, Benedetta ha davvero dato tutta se stessa, cosa che l’ha spesso portata al centro di accuse pesanti e situazioni spiacevoli. Eppure, non si è mai snaturata, e questo coraggio va premiato. VOTO 7.5.

Concludiamo con Domenico, che forse potremmo definire il concorrente del Grande Fratello per eccellenza. Al programma ha dato tanto, sia in quanto a dinamiche che dal punto di vista personale, ed è anche quel concorrente divertente, lo scanzonato mascalzone che conquista il pubblico con battute e malefatte. Dopo una partenza in salita, è riuscito a conquistare un posto da protagonista in questa edizione, e c’è ancora una chance per lui per la finale. VOTO 8.5