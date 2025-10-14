Pagelle Grande Fratello 2025, terza puntata 13 ottobre su Canale 5: quali sono stati i momenti più salienti? Domenico D'Alterio salva la puntata

La terza puntata del Grande Fratello 2025 ha avuto picchi alti alternati a momenti lenti e senza particolare slancio. La spumeggiante Simona Ventura rimane un’ottima padrona di casa, che fa molto meglio rispetto alle prime due puntante, mostrandosi più sciolta e a suo agio in prima serata, con l’unica pecca di smorzare, talvolta, delle dinamiche potenzialmente importanti all’interno della Casa (e per questo il nostro VOTO per lei è 7).

E parlando di dinamiche, partiamo dall’esordio della puntata col momento che avrebbe dovuto darci più soddisfazioni: il faccia a faccia tra Omer e Jonas. I due hanno sfiorato la rissa durante pochi giorni fa, il che ha portato il pubblico a credere che, prima del chiarimento, ci sarebbe almeno stato un nuovo infuocato affronto. Così, però, non è stato: i due si sono pentiti della brutta scena e tutto è finito in un abbraccio. Possibile sia già tutto dimenticato? O è stata una scelta di ‘comodo’ per i due ragazzi? Peccato non aver indagato. VOTO 5.

Pagelle Grande Fratello 2025, i momenti salienti della terza puntata e tutti i voti

Il momento più interessante e inaspettato della terza puntata del Grande Fratello 2025 è stato sicuramente il confronto tra Domenico D’Alterio e la sua fidanzata gelosa Valentina. La sfuriata di quest’ultima, di fronte agli avvicinamenti del gieffino con Benedetta Storchi, ha conquistato non solo gli applausi del pubblico presente in studio ma anche il popolo del web. Una dinamica sicuramente intrigante per un reality che, al momento, fatica ancora a decollare in questo, che tuttavia non è stata ‘sfruttata’ a dovere. VOTO 7.

Divertente il momento dedicato a Donatella Mercoledisanto, anche se inizia a diventare un po’ stucchevole che si parli di lei ancora e solo per le pulizie. Sarebbe interessante scoprire anche l’altra parte di questa concorrente, quella più intima e profonda. (VOTO 6). Ci si aspettava di più anche dal blocco dedicato a Rasha Younes, che è invece diventato un altro momento divertente fondato sullo pseudo triangolo formatosi nella Casa con Omer e Francesco Rama. (VOTO 6). Chi si sta invece rivelando una possibile protagonista assoluta di questa edizione è Grazia Kendi. Una concorrente sicuramente divisiva, che piacerà tantissimo oppure per nulla, ma che rimane al centro di molte dinamiche e scontri che smuovono la Casa. Quel tipo di concorrente sul quale, insomma, da autore puoi sempre contare. (VOTO 7,5).