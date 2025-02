Pagelle Grande Fratello, 28a puntata: Helena e Javier sono più coppia di Lorenzo e Shaila

La ventottesima puntata del Grande Fratello ha regalato nuovi scontri e confronti fuori e dentro la casa, ma anche una nuova eliminazione e un abbandono. Immancabili le pagelle di fine serata sui protagonisti e concorrenti che più di tutti si sono fatti notare durante la lunga diretta. Si parte con Helena e Javier che negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello si sono nuovamente riavvicinati, ma diversi concorrenti non credono alla buona fede del pallavolista. Alla fine Javier non nasconde di avere un interesse diverso verso Helena al punto da precisare: “non c’è solo amicizia tra noi”. Una confessione che emoziona Helena che si commuove nel confessionale. Voto 9 ad entrambi.

Poi si passa a Lorenzo e Shaila: la coppia è nuovamente entrata in crisi, ma la pace è arrivata a poche ore dalla diretta. La loro pace non convince fuori dalla casa e c’è chi continua a pensare sia solo una strategia che i due hanno architettato per avere blocchi durante la diretta. Voto 4 ad entrambi.

Le pagelle Grande Fratello della ventottesima puntata proseguono con Amanda Lecciso messa nuovamente sotto accusa per la sua amicizia con Helena dopo il passaggio di un aereo dedicato a loro. Per Jessica e Pamela si tratta solo di una strategia messa a segno dalla sorella di Loredana Lecciso risultata nel tempo vincente. In realtà Amanda (voto 9) con innata classe ed eleganza precisa che la sua amicizia con Helena è nata da un litigio quando tutti l’avevano isolata nella casa rivelando anche di aver ricevuto molto di più dalla modella brasiliana. Tra i momenti più belli della serata. La diretta è poi proseguita con l’eliminazione che ha visto uscire dalla casa Emanuele (Voto N.C.) battuto al televoto perfino da Ilaria Galassi (voto 4) di Non è la Rai che annuncia di voler abbandonare il gioco.

Intanto in studio è il momento del confronto a quattro tra Shaila e Lorenzo contro Javier e Iago. Shaila cerca di ricalcare la frase dettale da Iago di abbassare la testa creando un discorso femminista che convince davvero poco, ma l’attore de Il Segreto dopo averle chiesto scusa pubblicamente l’asfalta ricordandole che il fidanzato Lorenzo le ha detto cose molto più gravi. Voto 10 per Iago. Intanto Alfonso Signorini mostra un video in cui Iago e Javier in sauna commentano la poca eleganza e grazia di Shaila Gatta, peraltro sottolineata poco dopo dal padrone di casa. La ex velina di Striscia La Notizia ribatte apostrofando Javier come “la volpe che non raggiunge l’uva”, ma il pallavolista, giustamente, sottolinea che il suo è un semplice parare così come lei l’ha più volte definito “moscio”. Anche in questo Javier (voto 8) convince, mentre la coppia Lorenzo e Shaila (voto 4) si conferma poco credibile.

