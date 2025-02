Pagelle Grande Fratello, 29a puntata: Helena e Javier, una storia che fa sognare

Si è conclusa la ventinovesima puntata del Grande Fratello con tanti nuovi scontri e confronti tra i concorrenti di questa edizione. Come sempre a fine serata arrivano le pagelle sui protagonisti e concorrenti che più di tutti si sono fatti notare durante la lunga diretta. Si parte con la nuova coppia nata nella casa: Helena e Javier che negli ultimi giorni si sono molto avvicinati scambiandosi anche un lungo e passionale bacio. Helena al settimo cielo: a parlare sono i suoi occhi commossi nel rivedere certe immagini; la modella ci crede ed emoziona. (Voto 10) Anche Javier è molto cambiato nei confronti della modella brasiliana al punto da confessare che la sua natura selvaggia e sicura da leonessa gli ha ricordato la madre parlando del suo rapporto controverso con l’universo femminile essendo cresciuto in mezzo agli uomini. Una confessione che tocca il cuore e che fa apprezzare ancora di più i sentimenti di Javier (voto 10) verso Helena.

Spazio poi al confronto tra Amanda (voto 8) e Jessica (voto 3) che onestamente vede trionfare ancora una volta la Lecciso che di eleganza e classe ne ha da vendere. Nella casa una bella sorpresa per Maxime (voto 7): il rugbista parla della sua infanzia difficile, del bullismo subito a scuola per il suo peso fino al rapporto con il padre Luwe. A sorpresa il padre entra nella casa confermando con le sue parole decise ed egoriferite quanto raccontato dal figlio.

Le pagelle Grande Fratello della ventinovesima puntata proseguono con Shaila e Lorenzo (voto 3). Prima la crisi, poi la pace e una nuova crisi: la coppia continua a manipolare strategicamente il gioco nella casa del GF, ma non con tutti. Sia Iago che il nuovo arrivato Federico criticano i due che reagiscono sempre molto male, ma è Stefania Orlando a lanciare un’opinione sui due che divide casa e studio. La conduttrice lancia un dubbio a Lorenzo:vedo Shaila mettersi in dubbio tante volte, non ti ho mai visto fare un passo avanti verso di lei” con il concorrente milanese che reagisce molto male. L’opinione di Stefania Orlando (voto 7), arguta e precisa, trova riscontro anche nella parole di Cesara Buonamici e Alfonso Signorini.

Infine Eva Grimaldi (voto 7), prima di essere eliminata dal pubblico, racconta un momento molto emozionante della sua vita: l’infanzia con pochi soldi, ma fatta di tanto amore fino alla scoperta delle balbuzie che non le hanno impedito di diventare un’attrice.