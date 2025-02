Pagelle Grande Fratello, 30a puntata: Helena e Javier e i rosiconi Lorenzo e Shaila

La trentesima puntata del Grande Fratello ha regalato come sempre tante sorprese e colpi di scena. Come sempre, a fine puntata, non potevano mancare le pagelle incentrate sui protagonisti e i concorrenti che più di tutti si sono fatti notare durante la lunga diretta. Si parte con Helena e Javier che raccontano la loro notte di passione trascorsa in suite; un incontro di anime che però divide la casa e in particolare Lorenzo e Shaila che non nascondono di aver rosicato nel vederli insieme in suite. Intanto Javier ed Helena (voto 8) parlano della loro conoscenza con parole importanti che toccano il cuore dei loro fan e non solo. La coppia prosegue nonostante l’invidia di diversi concorrenti nella casa ricevendo anche l’approvazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Intanto Alfonso Signorini (voto 10) ha qualcosa da dire a Shaila (voto 2) sottolineandole in diretta perchè la considera volgare dopo averla vista “sull’isola della cucina a gambe larghe con Lorenzo sopra onestamente non è una bella immagine”. Come non dare ragione al padrone di casa?

Spazio poi alla ennesima crisi tra Lorenzo e Shaila (voto 3): lui in settimana le dice di aver finto con lei facendo così involontariamente crollare il castello di bugie, ma poco dopo smentisce tutto dichiarandole amore. Una coppia da reality che continua però a convincere una gran fetta del pubblico fuori considerando anche la vittoria di Lorenzo al televoto flash come primo finalista contro Javier pochi punti di differenza.

Le pagelle Grande Fratello della trentesima puntata proseguono con Javier (voto 7) che, dopo aver sentito Maria Teresa Ruta e Chiara parlare di lui con parole poco edificanti, chiarisce immediatamente con entrambe mostrandosi deciso. Poi è la volta dello scontro tra Chiara (voto 3) e Stefania Orlando (voto 7); la conduttrice chiamata a commentare le parole di Chiara sulla storia d’amore tra Helena e Javier comunica il suo punto di vista precisando che forse la ragazza è molto condizionata da Lorenzo e Shaila, ma Chiara ribatte con parole poco carine verso la Orlando tirando in causa anche la sua età. Quando non ci si sa difendere con le parole la strada più facile è sempre quella di puntare il dito sul fattore anagrafico.

Fortunatamente non mancano momenti emozionanti: come la linea della vita di Jessica Morlacchi (voto 8) che commuove tutti con il suo percorso di rinascita e una performance sulle note di “Vorrei che fosse amore”. Non solo spazio anche alla rappacificazione tra Helena e Zeudi (voto 9) che sono pronte a riprendere in mano la loro amicizia. Infine sempre Zeudi (voto 8) è protagonista di una bella sorpresa: l’arrivo del fratello Giuseppe.