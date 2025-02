Pagelle Grande Fratello, 31a puntata: Stefania e Helena volano alto

La trentunesima puntata del Grande Fratello è terminata da poco e immancabili arrivano le nostre pagelle dedicate ai protagonisti e concorrenti che più di tutti si sono fatti notare durante la lunga diretta. Si parte con lo scontro tra Stefania Orlando accusata da Chiara e Alfonso (voto 3) di essere una opinionista di serie C. Non solo, la coppia fa commenti poco edificanti sulla conduttrice citando in diverse occasioni la sua età. Parole che vengono sottolineate in diretta anche da Alfonso Signorini incredulo nel percepire così tanto livore da due ragazzi così giovani.

Chiara e Alfonso tornano poi protagonisti in un altro confronto – scontro con Javier ed Helena. Un confronto che alla fine è un 3 contro 1, visto che Helena (voto 8) si ritrova a doversi “difendere” non solo da Alfonso e Chiara, ma anche da Javier infastidito da alcuni commenti dati dalla compagna in puntata. La modella brasiliana si conferma ancora una volta una leonessa capace di lottare da sola contro tutti, anche contro lo stesso Javier con cui ha un acceso confronto in puntata.

Le pagelle Grande Fratello della trentunesima puntata proseguono con Yulia (voto 2) che torna nella casa per una sorpresa a Giglio, dopo aver mentito per l’ennesima volta ad Alfonso Signorini. La ex concorrente cerca di rimediare in puntata, ma oramai è carta nota. Torna anche Pamela Petrarolo per un saluto ai compagni, mentre sorprende Mariavittoria (voto 8) che finalmente mostra grinta e carattere da vendere dicendo chiaramente a Shaila e Lorenzo (voto 2), complottisti e giocatori, di non voler prendere nessuna posizione nella casa.

Si prosegue con una bella sorpresa per Matteo (voto 7) che riabbraccia il padre. I due regalano uno dei momenti più emozionanti della serata. Una sorpresa anche per Tommaso che riceve una lettera d’amore da parte di Mariavittoria che dopo cinque mesi finalmente apre il suo cuore rivelandogli tutti i suoi sentimenti. Poco dopo Tommaso con Lorenzo e Alfonso sono protagonisti di un gioco di coppia: in palio una cena fuori dalla casa con la loro consorte. Lorenzo e Alfonso dimostrano di non conoscere così bene le loro partner, mentre Tommaso (voto 8) conferma che un amore silente è 100mila volte più vero dei giochetti a cui ci hanno abituati gli altri due in puntata.