Pagelle Grande Fratello, 32a puntata: Stefania Orlando contro Alfonso e Chiara, il ciclone Anna Pettinelli

Si è conclusa la trentaduesima puntata del Grande Fratello da poco e come sempre a fine diretta è tempo delle nostre pagelle dedicate ai concorrenti protagonisti di questa sera. Ad inizio puntata lo scontro tra Stefania Orlando e la coppia Chiara e Alfonso che, dopo averle dato dell’opinionista di serie C, sono riusciti a fare di peggio usando parole e termini di paragone che hanno sprofondare la conduttrice in una profonda crisi. In particolare le parole di Chiara “non ti immagino come una madre” hanno fatto piombare la conduttrice in uno status di forte malinconia. Durante la puntata, infatti, ha spiegato in super led ad Alfonso Signorini: “figli? Non li ho cercati e probabilmente oggi come oggi potrebbe essere un rimpianto, ma il fatto di non essere madre non significa che non mi senta una donna completa, ma una frase del genere può risvegliare delle cose che tengo sopite”.

Parole di grande emozione quelle pronunciate da Stefania Orlando (voto 7) che, pur essendo caduta nella trappola di Alfonso e Chiara, si conferma tra le new entry più interessanti di questa edizione. La coppia formata da Alfonso e Chiara (voto 2), invece, conferma ancora una volta una grande arroganza e maleducazione che viene sottolineata dall’ingresso di Anna Pettinelli, amica di Stefania Orlando, che dopo averla spronata a buttare via la malinconia dagli occhi si è confrontata con Alfonso asfaltandolo in diretta nazionale. Un confronto – monologo, bocciato dall’opinionista Beatrice Luzzi, che ha riportato finalmente un pò di verità all’interno di una casa comandata da una cricca destinata a cadere in vista della finale. Il ciclone Anna Pettinelli è stata la cosa più interessante mai vista nella casa di Cinecittà negli ultimi mesi. (voto 10)

Pagelle Grande Fratello: Mariavittoria libera, Iago emoziona

Le pagelle Grande Fratello della trentaduesima puntata proseguono con Helena e Javier. Dopo un San Valentino inizialmente difficile, la coppia ha ritrovato la serenità e prosegue la sua conoscenza nella casa nonostante il clima poco disteso da parte di alcuni coinquilini. Il loro amore, vero o presunto tale, viene messo in discussione, ma gli occhi di Javier (voto 8) parlano come quelli di Helena (voto 9) che si conferma ancora una volta la concorrente più forte di questa edizione. Libera dalle regole di gioco, indipendente e pronta sempre a dire la sua controcorrente. Cresce anche Mariavittoria (voto 7) che, dopo essersi ribellata alla cricca di Shaila e Lorenzo, acquista sempre più sicurezza cacciando finalmente le unghie e puntando così verso la finale.

Da segnalare poi un momento davvero emozione vissuto da Iago Garcia (voto 9) che racconta la sua adolescenza ribelle e il rapporto con il padre venuto a mancare pochi anni. A sorpresa nella casa arrivata la mamma Carlota: i due si abbracciano facendo commuovere lo stesso Alfonso Signorini.