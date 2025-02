Pagelle Grande Fratello, 33a puntata: vince l’amore tra Mariavittoria e Tommaso

E’ da poco terminata la trentatreesima puntata del Grande Fratello e siamo prontissimi con le pagelle dedicate ai concorrenti che più degli altri si sono fatti notare durante la lunga diretta. Si parte con il ritorno nella casa di Alfonso (voto 2) per un confronto del tutto inutile con Mariavittoria e Tommaso. Dopo aver sganciato la bomba nella puntata precedente che ha sancito a furore di popolo la sua eliminazione dalla casa, Mariavittoria e Tommaso hanno vissuto giorni di crisi nella casa, ma alla fine hanno ritrovato il loro equilibrio. Il ritorno di Alfonso non aggiunge nulla se non l’asfaltata in diretta di Cesara Buonamici: “Mariavittoria non ha mai pensato di lasciare Tommaso per Alfonso. E poi Alfonso nei rapporti umani c’è una linea di rispetto che non si può travalicare. Inutile dire mi dispiace, che senso aveva raccontare tutta quella storia, le cose che vi eravate dette perchè dirlo dopo due mesi? Che senso hanno?”.

Spazio poi all’amicizia oramai finita tra Helena e Zeudi (voto 2). La ex Miss Italia è arrivata a definirla “stratega” dopo che, ricordiamo, è entrata in corsa nella casa con un piano ben scritto consapevole dell’affetto del pubblico verso la modella brasiliana. Helena (voto 8) non può fare altro che difendersi dalle accuse insensate della ex amica.

Pagelle Grande Fratello: le grandi emozioni di Helena e Federico

Le pagelle Grande Fratello della trentatreesima puntata proseguono con un momento di grande emozione per Helena. La modella brasiliana racconta la sua infanzia e il rapporto controverso con i genitori con cui nel tempo è riuscita a fare la pace. Nella sua vita un ruolo importante hanno le sorelle, in particolare la sorella Mariana che oggi vive in Italia con lei. Un momento di grandissima emozione per Helena (voto 9) che tra le lacrime mostra tutta la sua fragilità. Le grandi emozioni proseguono con Federico (voto 8) che apre il suo cuore raccontando l’incontro con l’ex compagna Eleonora e come la nascita del figlio Romeo abbia cambiato la sua vita. Poco dopo il dj-chef riceve la visita sorpresa della ex moglie Eleonora e del figlio Romeo regalando un bel quadretto di famiglia moderna.

Infine si passa all’amicizia speciale tra Stefania Orlando e Iago Garcia (voto 7). I due sono sempre più vicini nella casa e il Grande Fratello decide di metterci del pepe regalando ad entrambi una romantica cena spagnola. Che sia l’inizio di un amore?