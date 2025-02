Pagelle Grande Fratello, 34a puntata: Shaila vs Helena, Zeudi stratega

Ecco il momento della pagelle della trentaquattresima puntata del Grande Fratello dedicate ai concorrenti protagonisti delle dinamiche al centro della lunga diretta. Si parte con il dissing di Shaila contro Helena che reagisce con grande ironia mettendo nuovamente in luce la grandissima eleganza della ex velina di Striscia La Notizia. Spazio poi alla conoscenza tra Iago Garcia e Stefania Orlando: dopo la cena i due si ritrovano sempre più vicini, ma la conduttrice chiarisce di non sentirsi libera sentimentalmente. Poco dopo Stefania Orlando (voto 7)parla dell’ex marito a cui si sente ancora molto legata.

Poi è la volta di Zeudi (voto 2) messa sotto accusa da buona parte della casa dopo la rivelazione di Maria Teresa Ruta sulla chip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò al GF VIP. La ex Miss Italia inizialmente è rimasta sorpresa, ma poco dopo viene mostrato un tweet risalente a quell’edizione in cui c’era il suo like. Zeudi mantiene la sua posizione, ma resta poco credibile anche per il suo avvicinamento ad Helena Prestes sin dal suo ingresso nella casa.

Pagelle Grande Fratello: Tommaso e la nonna Alba emozionano

Le pagelle Grande Fratello della trentaquattresima puntata proseguono con un faccia a faccia tra Jessica e Iago. I due non hanno legato all’interno della casa, ma riescono ad avere un confronto sano e diretto che convince il pubblico. Voto 7 per entrambi. Spazio poi allo scontro tra Mattia (voto 8) e Shaila con il maestro di sci che riesce a zittire la combriccola formata da Lorenzo, Chiara e Giglio dimostrando carattere da vendere. Si passa poi alla linea della vita di Tommaso (voto 8) che si confermo uno dei protagonisti più onesti di questa edizione colpendo al cuore lo stesso padrone di casa Alfonso Signorini.

Poco dopo Tommaso riceve una bellissima sorpresa dalla nonna Alba: un collegamento emozionante che regala il momento migliore della serata. Ma le emozioni non finiscono, visto che poco Maria Teresa Ruta (voto 6) racconta la sua vita e riabbraccia la figlia Guenda. Infine Jessica che, a sorpresa, diventa la prima finalista battendo al televoto Helena grazie ai fandom di Shaila, Lorenzo, Giglio e Chiara.