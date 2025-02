Pagelle Grande Fratello, 35a puntata: Helena “finalista” mancata e il dramma Lorenzo-Shaila

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello si è conclusa ed immancabile arriva il momento con le pagelle ai concorrenti protagonisti della lunga diretta. Si parte con Helena (voto 7) che in questi giorni si è chiesta più volte come mai il pubblico non l’ha eletta come prima finalista donna scegliendo Jessica. Dubbi leciti per la modella, ma nella casa Chiara, Zeudi e Shaila sono tra quelle che sono contente della scelta del pubblico al punto da definirla come “rosicona”. Il peggio arriva da Chiara (voto 0) che ironizzando dice in giardino a Zeudi e Shaila “le regine vengono impiccate”, una frase che non passa inosservata ad Alfonso Signorini che l’asfalta in diretta.

Poi è la volta di Lorenzo e Shaila (voto 2) che, dopo diversi giorni di crisi, confermano in diretta di essere arrivati al capolinea. “Ci siamo lasciati” – confermano entrambi, ma poco dopo Lorenzo e Shaila rivelano di essere ancora entrambi innamorati. Una love story malsana e di pessimo esempio per milioni di ragazzi.

Pagelle Grande Fratello: Zeudi vs Helena, la grande emozione di Javier

Le pagelle Grande Fratello della trentacinquesima puntata proseguono con l’ennesimo scontro tra Zeudi (voto 3) e Helena (voto 7). Tra le due oramai la convivenza si fa sempre più difficile al punto che non c’è dialogo se non scontri. Helena è convinta che Zeudi stia solo giocando e abbia organizzato il tutto sin dal suo ingresso, ma la ex Miss Italia continua a smentire. La modella chiede solo più sincerità ed è quello che in tanti chiedono anche da casa.

Sul finale una grandissima emozione per Javier che ha festeggiato i suoi 30 anni nella casa circondato dall’affetto dei compagni. Per lui una prima sorpresa: la lettera di Helena che lo emoziona fino alle lacrime. Parole bellissime quella della modella che toccano il cuore di tutti. Poco dopo arriva Juan Manuel, il fratello di Javier, che regala un altro momento di grande emozione per Javier (voto 9) che si conferma uno dei protagonisti più puliti di questa edizione.

