Pagelle Grande Fratello, 36a puntata: Shaila e Lorenzo sempre più fake

E’ terminata la trentaseiesima puntata del Grande Fratello e a fine serata non potevano mancare le pagelle ai concorrenti protagonisti della lunga diretta. Alfonso Signorini prima di confrontarsi con i concorrenti rende omaggio ad Eleonora Giorgi scomparsa all’età di 71 anni dopo un terribile tumore al pancreas. Poi si entra nel vivo con lo scontro tra Helena (voto 7) e Shaila (voto 4) scoppiato durante una gita fuori porta concessa dal Grande Fratello ai veterani. Da un complimento fatto da Helena a Shaila scatta una faccia a faccia che coinvolge anche Lorenzo, Stefania Orlando e Chiara. L’ennesimo scontro nato da un commento di Helena che viene interpretato in maniera differenza facendo scatenare un’accesa polemica che coinvolge anche gli altri del gruppo; in particolare Chiara e Lorenzo (voto 3) che sembrano approfittare della cosa per attaccare Helena.

Striscia la Notizia smaschera il Grande Fratello? La verità su Helena Prestes/ "Ripescaggi e pessimi esempi"

Poi si parla di Shaila e Lorenzo (voto 3) a detta di molti, fuori e dentro la casa, la coppia fake di questa edizione. Dopo essersi lasciati in diretta, i due sembrano già essere tornati insieme a conferma di chi pensa che i due stiano seguendo un copione. Non solo, nella casa si parla di un segreto che si rivela l’ennesima fregatura.

Jessica Morlacchi critica Lorenzo al GF: "Urla e non sa quando stare zitto"/ "Non doveva dire m*rda a Shaila"

Pagelle Grande Fratello: Zeudi di Palma rincontra il padre

Le pagelle Grande Fratello della trentaseiesima puntata proseguono con Zeudi Di Palma. La ex Miss Italia riceve a sorpresa la visita del padre Pasquale con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale. Un rapporto fatto di lunghe assenze e silenzi che spingono Zeudi ad avere dei dubbi sull’interesse dal padre che si è fatto sempre vivo solo durante le sue esperienze televisive. Nonostante una grande difficoltà, Zeudi (voto 6) decide di incontrare il padre a cui stringe la mano dimostrando una grande forza e determinazione.

Spazio poi al rapporto conflittuale tra Mattia e Chiara: tra i due non scorre buon sangue e la convivenza nella casa si fa sempre più difficile e forzata. Infine il confronto tra i due finalisti Lorenzo e Jessica che rispondono ad una serie di domande.

Mattia Fumagalli ‘punge’ Chiara Cainelli sul lavoro da cubista, lei: “Ci ho mangiato per anni!”/ “Ora parli…”