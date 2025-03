Pagelle Grande Fratello, 37a puntata: l’amore di Mariavittoria e Tommaso

Si è conclusa la trentasettesima puntata del Grande Fratello ed immancabili arrivano le pagelle ai concorrenti protagonisti della lunga diretta. La puntata inizia con il confronto tra Alfonso e Lorenzo: l’ex concorrente di Temptation Island da quando è uscito dalla casa ha cambiato idea su Lorenzo e in particolare lo accusa di aver tirato in ballo la fidanzata Chiara in un triangolo amoroso e in dinamiche che non le fanno bene. Un momento evitabile che non aggiunge nulla al programma. (Voto 2 per entrambi). Spazio poi alla storia d’amore tra Mariavittoria e Tommaso (voto 8) che prosegue da quasi 6 mesi all’interno della casa tra alti e bassi; un amore che non ha bisogno di clip né tantomeno di dinamiche e terze persone, a conferma che nella casa del GF è possibile costruire un amore sano e pulito.

Shaila è la protagonista della linea della vita con un momento davvero emozionante. La ex velina di Striscia senza Lorenzo funziona 100 volte di più e la conferma arriva proprio questa sera. (voto 7)

Pagelle Grande Fratello: il coraggio di Jessica, l’emozione di Mariavittoria

Le pagelle Grande Fratello della trentasettesima puntata proseguono con lo scontro tra Chiara, Jessica e Mariavittoria. Il comportamento di Chiara che gioca con quasi tutti gli uomini della casa non piacciono e Jessica, forte e diretta, le dà della profumiera. Un premio al coraggio di Jessica (voto 9) che ha tradotto, in una sola parola, quello che pensano milioni di persone fuori dalla casa. La reazione di Chiara (voto 2) che scoppia in lacrime è solo l’ennesimo colpo da teatro in piena linea della coppia fake Lorenzo-Shaila. A peggiorare la cosa il fidanzato Alfonso (voto 0) che dallo studio non solo dà della cattiva a Jessica, ma invoca il giudizio di Gesù. Un’uscita davvero patetica.

Sul finale Mariavittoria (voto 10) regala un momento di grande emozione parlando della sua malattia e di come quotidianamente vive questa battaglia.