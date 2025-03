Pagelle Grande Fratello, 38a puntata: Helena fuoriosa tra Zeudi e Javier

Dopo la fine della trentottesima puntata del Grande Fratello arrivano le pagelle dedicate ai concorrenti protagonisti della lunga diretta. La puntata inizia con uno scontro tra donne: da un lato Chiara e Zeudi e dall’altro Jessica e Mariavittoria. Un confronto pacifico tra le quattro che, dopo essersi detto di tutto di più durante la settimana, improvvisamente si ritrovano faccia a faccia senza però aggiungere niente di nuovo al programma. L’unica in grado di smuovere le carte poco dopo è Helena (voto8) che sottolinea la poca sincerità delle quattro con tanto di applausi da Alfonso Signorini. Si procede poi con Zeudi che è tornata a parlare di Javier dopo il passaggio di un aereo dedicato a loro due; un gesto che fa ingelosire tantissimo Helena. In puntata l’ennesimo confronto che vede Helena una spanna sopra tutti, mentre Zeudi (voto 4) si conferma una grandissima giocatrice in grado di scippare anche il posto da finalista a Shaila.

Poi è il momento di Chiara protagonista della linea della vita racconta la sua infanzia, le due difficoltà e la sua rinascita. Poco dopo riabbraccia il fratello. (voto 6)

Pagelle Grande Fratello: Stefania Orlando queen indiscussa

Le pagelle Grande Fratello della trentottesima puntata proseguono con lo scontro tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. In settimana le due si sono confrontate siglando una pace che è risultata essere fittizia per la ex velina di Striscia La Notizia che ammette: “si, sono stata falsa per una volta e lo ammetto”. Stefania Orlando (voto 10), Queen indiscussa, asfalta non solo Shaila, ma anche Lorenzo: “se si fa il GF il pubblico ha diritto ad avere la verità, se una persona crea dinamiche finte è giusto indicarlo per non perdere in giro il pubblico”.

La puntata prosegue con una bella sorpresa per Mariavittoria (voto 6) che riceve una lettera dal fratello, ma anche Lorenzo (voto 4) dopo aver raccontato il suo ennesimo momento di crisi e sconforto riceve la visita della mamma Cristina che lo invita a riposarsi e a godersi queste ultime giornate cercando di far vedere il meglio di se. Ci riuscirà?