Pagelle Grande Fratello, 39a puntata: lo scontro tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando

Si è appena conclusa la trentanovesima puntata del Grande Fratello e immancabile non possono mancare le nostre pagelle dedicate ai concorrenti al centro della lunga diretta. Si parte con Helena Prestes sempre più gelosa del suo Javier: la modella non gradisce le attenzioni di Zeudi Di Palma di cui non si fida e non ha paura ad ammetterlo. La modella brasiliana è rimasta molto male della reazione di Javier ad un aereo dedicato a lui e a Zeudi e questa sua reazione conferma ancora una volta la sua onesta e sincerità. (voto 8)

Shaila nomina Mariavittoria al Grande Fratello, Tommaso furioso: "Grande giocatrice"/ "Ti stai nascondendo"

Spazio poi allo scontro – confronto in studio tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi. Un faccia a faccia che regala scintille tra l’opinionista che accusa la Orlando di giudizi trancianti e forti verso i suoi compagni d’avventura consigliandole di fare commenti più costruttivi. Stefania Orlando replica che i suoi non sono giudizi, ma solo opinioni e che tutto questo suo astio è legato a quanto detto poco prima di entrare nella casa. In difesa della Orlando arriva anche Cesara Buonamici compreso anche il pubblico in studio. Sfida vinta da Stefania Orlando (voto 8) per una Beatrice Luzzi (voto 4) che arriva perfino a chiedere se il pubblico è schierato!

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello?/ Cambia l'opinione dei bookmaker, chi è oggi il 'preferito'

Pagelle Grande Fratello: per Shaila un ritorno alle origini? Helena Prestes commuove tutti

Le pagelle Grande Fratello della trentanovesima puntata proseguono con la crisi di Shaila Gatta. La ex velina di Striscia La Notizia dopo la mancata vittoria del televoto da finalista ha avuto una crisi al punto da domandarsi se la storia con Lorenzo non l’abbia penalizzata. Una lunga riflessione per la ballerina che scoppia anche a piangere in confessionale mostrando quel lato di se che all’inizio del programma aveva fatto venire fuori. Un ritorno alla Shaila dei primi tempi? (voto 6). Poi è la volta dello scontro tra il “comodino” Giglio (voto 3) e Stefania Orlando: il parrucchiere si prepara il solito discorso “sto qui perchè…”, ma è senza dubbio uno dei concorrenti miracolati di questa edizione pronto a puntare alla finale senza essere mai stato ad un televoto serio.

Shaila Gatta, scontro con Helena Prestes alle nomination: "Parli sopra, sei difficile"/ Lei: "Da che pulpito"

Infine nelle pagelle Grande Fratello l’emozionante linea della vita di Helena Prestes (voto 10) che racconta la sua infanzia nelle favelas di San Paulo, ma anche le difficoltà della sua famiglia. Un’infanzia difficile tra litigi dei genitori e il desiderio di libertà e di amore che l’ha spinta a prendere in mano la sua vita iniziando a lavorare dapprima nel basket e poi nel mondo della moda. Un percorso di rinascita con un unico grande obiettivo: l’amore. Un momento davvero magico.