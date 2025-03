Pagelle Grande Fratello, 40a puntata: Shaila e Lorenzo a muso duro

Dopo la fine della quarantesima puntata del Grande Fratello spazio alla pagelle sulla lunga diretta che ha visto come sempre nuovi scontri, emozioni e un televoto flash. Si parte con il confronto tra Mariavittoria e Tommaso: i due in settimana sono entrati in crisi arrivando perfino a pensare di lasciarsi. Tra i motivi c’è stato un bagno nella vasca che Mariavittoria ha condiviso con Zeudi sempre pronta a creare nuove dinamiche e polemiche. Lo scontro tra Mariavittoria e Tommaso è stato forte, ma alla fine sono riusciti a chiarirsi. (voto 6). Spazio poi allo scontro tra Shaila e Lorenzo: da innamorati pazzi a nemici? Nella casa tra i due è crisi aperta al punto che Lorenzo ha anche distrutto un quadro fatto dalla ex. I due hanno grandi difficoltà a comunicare e lo si percepisce seguendo il loro confronto che ha richiesto l’intervento come mediatore di Alfonso Signorini. La Shaila (voto 7) sicura di sè convince, ma non funziona con un carattere come quello di Lorenzo (voto 5).

Helena Prestes critica Beatrice Luzzi al Grande Fratello: "Vive di like e commenti"/ Caos in diretta

Si passa poi alla prima sorpresa della serata: Tommaso (voto 7) riabbraccia dopo diversi il padre Giacomo regalano un momento di leggerezza.

Pagelle Grande Fratello: Helena cade nella trappola di Lorenzo, Zeudi stratega

Le pagelle Grande Fratello della quarantesima puntata con Helena e Lorenzo che si sono molto riavvicinati negli ultimi giorni scatenando la gelosia di Shaila e Javier. Se Helena (voto 6)sembra come sempre sincera cadendo nella trappola di Lorenzo (voto 4)che non stupisce, anzi conferma il grande giocatore che è. Questo riavvicinamento ha fatto ingelosire Javier che durante la diretta si alza lasciando Helena da sola sul divano; un gesto semplice, ma chiarissimo che conferma il carattere passionale del pallavolista che mai come questa volta ha tutta la nostra approvazione (voto 9).

Shaila Gatta, segnale di "pace" con Stefania Orlando al GF?/ "Ti offrirò un caffè fuori": la replica

Jessica Morlacchi, finalista di questo GF, riabbraccia i nipoti e la mamma in un incontro che non lascia tanto il segno. Infine il confronto tra Helena (voto 8) e Zeudi (voto 4): la modella brasiliana non ha paura e con estrema sincerità precisa “è una stratega, è una persona instabile” fotografando in maniera chiara e precisa il comportamento della ex Miss Italia che si conferma un’astuta giocatrice. La conferma arriva anche dalla conquista della finale a discapito di personaggi molto più degni di nota come quella di Tommaso costretto ad abbandonare la casa.