Pagelle Grande Fratello, 41a puntata: Shaila smaschera Zeudi

Si è conclusa la quarantunesima puntata del Grande Fratello ed immancabili dopo lungo la diretta è il momento di scoprire le pagelle sui concorrenti protagonisti. Si parte con il confronto tra Zeudi e Shaila che durante la settimana si sono molto allontanate. Il motivo? Shaila non crede più alla sincerità di Zeudi, anzi è convinta sia solo una falsa ed astuta giocatrice entrata nella casa con tutto programmato e deciso. L’ingresso di Zeudi, infatti, a tre mesi dall’inizio del reality show le ha sicuramente permesso di capire le dinamiche all’interno della casa puntando sui cavalli vincenti. Una chiave di lettura giusta quella di Shaila che ha asfaltato in diretta televisiva la ex Miss Italia la cui maschera è oramai definitivamente caduta. Voto 8 per la sincerità di Shaila e voto 3 per Zeudi.

Poi è il momento di un confronto tra Helena (voto 9) e Giglio (voto 4): tra i due non è mai scattata una grande simpatia nella casa. La modella ha come sempre le idee molto chiare e non ha paura di esporle al punto da definirlo semplicemente un comodino per via del suo comportamento all’interno della casa. Intanto prosegue a gonfie vele l’amore tra Javier e Helena con i due che fanno progetti di vita una volta usciti dalla casa. W l’amore (voto 9).

Pagelle Grande Fratello: Helena finalista, Shaila e Lorenzo fanno pace

Le pagelle Grande Fratello della quarantunesima puntata proseguono con Lorenzo e Shaila. Dopo essersi allontanati e lasciati, durante l’ultima settimana i due si sono ritrovati e riavvicinati riscoprendosi innamorati. Un amore “malato” su cui in pochi sono pronti a scommettere una volta usciti dalla casa (voto 5). Poi si passa al confronto tra Lorenzo e Zeudi: la ex Miss Italia ha sbottato per essere stata definita “fenomena”. Una reazione esagerata che Lorenzo (voto 7) sottolinea ancora una volta quanto sia finta e calcolatrice a conferma che oramai non sarà facile per Zeudi (voto 3) proseguire il suo gioco.

Infine Shaila, Helena e Chiara si giocano la finale nel televoto flash: a trionfare con il 52,22% è Helena (voto 10), regina indiscussa di questa edizione che finalmente conquista la finale. Un riconoscimento meritato, peccato solo per Shaila che vede sfumare la finale perdendo al televoto con Chiara.