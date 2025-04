Pagelle Grande Fratello, 42a puntata: Shaila lascia Lorenzo in diretta

Si è conclusa la quarantaduesima puntata, la finale del Grande Fratello e si sono spente le luci sulla casa più spiata d’Italia. A fine puntata non potevano mancare le pagelle della finale con i voti ai singoli finalisti che si sono sfidati al televoto flash. Si parte con l’ingresso di Alfonso Signorini nella casa per un saluto ai finalisti e poi si parla della storia d’amore tra Helena e Javier. Da amici a complici ed innamorati: la modella brasiliana e il pallavolista si sono scrutati e scoperti nel corso delle settimane diventando la coppia più bella e sincera all’interno della casa. Tra i due è nato un grande amore ed entrambi sono pronti a viversi fuori e non nascondono di avere progetti di vita in comune (voto 9).

Poi è la volta di Shaila Gatta che torna nella casa per un confronto con Lorenzo. La ex velina di Striscia La Notizia ad una settimana dalla sua eliminazione lascia in diretta nazionale Lorenzo. Un discorso che sembra preparato a tavolino quello della ballerina che con lucida freddezza parla di “amore tossico” e “mi sono sentita usata e poco amata, qualsiasi donna merita un amore sano”. La scelta di Shaila ci sta tutta, ma peccato che sia arrivata proprio durante la finale. (voto 5)

Pagelle Grande Fratello: sfida a due tra Jessica Morlacchi e Helena Prestes

Le pagelle della finale del Grande Fratello proseguono con una serie di duelli al televoto flash. Chiara ha la meglio su Mariavittoria e Lorenzo, ma è sconfitta da Jessica Morlacchi. Sono proprio Helena Prestes e Jessica Morlacchi a giocarsi la vittoria finale: due delle concorrenti più forti di questa edizione. Una sfida che si fa emozionante con l’arrivo della sorella Mariana che fa una bellissima sorpresa ad Helena, mentre Jessica riabbraccia i genitori e la sorella.

Due concorrenti che nella casa sono state nemiche e poi amiche. Un’amicizia non sbandierata ai sette venti, ma che è cresciuta in silenzio conquistando il cuore del pubblico. (voto 9)

