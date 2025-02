Pagelle Io Canto Senior 2025, finale ricca di colpi di scena: Alessandro Rea batte Saba De Rossi all’ultima sfida!

La finale di Io Canto Senior ci ha regalato esibizioni molto potenti e anche qualche momento toccante per i concorrenti arrivati nella finalissima. Nelle nostre Pagelle Io Canto Senior 2025 analizzeremo uno per uno i sei concorrenti che hanno conquistato la super finale, passando dunque la prima fase, e che si sono esibiti per ottenere la vittoria.

Liliana Resinovich, giallo della chiesetta e sospetti di Fulvio Covalero/ Claudio Sterpin "Ci appartavamo..."

Alessandro Rea (Voto 9): Il concorrente rimane coerente con lo stile mostrato finora sul palco di Io Canto, d’altronde è anche ciò che lo ha contraddistinto in questa gara. La sua voce potente è sempre affiancata ad un’esibizione dinamica, fisicamente presente, che gli regala una forza che gli altri non hanno e che lo premia proprio sul finale, dopo un inizio in salita. Alessandro batte la favorita Saba De Rossi e conquista la vittoria.

Dalla strada al palco, pagelle e classifica 4a puntata/ Top e flop: Glenn Folco vola grazie al ripescaggio

Saba De Rossi (Voto 7,5): Era la vincitrice annunciata di Io Canto Senior 2025 e, in effetti, il pubblico non ha smentito la preferenza mostrata anche in altre puntate. La sua voce cristallina è riuscita a conquistare tutti, emozionando sul gran finale e assicurandosi la prima posizione in varie manche della finalissima. Peccato che, proprio nell’ultima sfida a quattro, il dinamismo e la particolare voce di Alessandro abbia conquistato sia pubblico che giuria.

Giorgio Zuccolo (Voto 8,5): Tanta voce quanto personaggio, il concorrente ha dalla sua parte (e a ragione) anche uno dei giurati: Fabio Rovazzi. Un po’ sottovalutato nella prima parte di questa edizione, Zuccolo riesce finalmente a farsi notare sul gran finale, grazie anche a performance molto potenti vocalmente.

Omicidio Pierina Paganelli, il cellulare di Dassilva lo scagiona?/ Il giallo del contapassi di Louis...

Io Canto Senior 2025, le pagelle degli ultimi tre classificati

Come se la sono cavata, invece, i concorrenti che non hanno conquistato il podio? Le nostre pagelle Io Canto Senior 2025 premiano la voce e la sensibilità di Massimo Gentili.

Gabriele Paolucci (Voto 7): Il concorrente ci tiene a conquistare la super finale di Io Canto Senior e si vede sin da subito. Nelle sue performance c’è tanto cuore, che spesso sovrasta anche la parte vocale, causando qualche imprecisione che, tuttavia, non intacca più di tanto il risultato. Una serata di cui sicuramente si può ritenere fiero.

Massimo Gentili (Voto 7,5): La sua è una voce importante, che sa farsi notare tra tutte le altre. Ha aperto la finale con ‘Un amore così grande’, conquistando applausi del pubblico e grandi complimenti dalla giuria. Bellissimo il duetto con Benedetta Caretta sulle note di ‘The Prayer’. Una finale, per lui, da ricordare per sempre.

Caterina Arena (Voto 6): Non brilla in modo particolare nelle performance della finale. Con ‘I will survive’, ad un inglese poco chiaro si mescola anche una vocalità non sempre precisa. Meglio il duetto con Mietta, ma non tra le migliori prove della serata.