Pagelle Isola dei Famosi 2023: top e flop 4a puntata/ Helena sola, furia Cecchi Paone

Isola dei Famosi 2023, le pagelle: Helena isolata, Marco e Paolo commoventi

Si è conclusa ieri sera un’altra puntata de L’Isola dei Famosi 2023 che, tra sorprese e colpi di scena, ha regalato ancora una volta grandi emozioni. Le prime dinamiche di gioco sono ormai ben rodate e fanno registrare una spaccatura nel gruppo, con Helena Prestes che è finita nel mirino di numerosi compagni di viaggio. Marco Mazzoli l’ha accusata di fare show a favore di telecamere, Fiore Argento di essere arrogante e di averla insultata, e anche Cristina Scuccia, con la quale aveva inizialmente legato, sembra essersi distaccata. Spesso chi rimane isolato entra maggiormente nel cuore del pubblico rispetto alla logica del gruppo: sarà così anche questa volta? (Voto: 8).

Fortissime emozioni, invece, per il duo tutto radiofonico composto da Marco Mazzoli e Paolo Noise. I due naufraghi sono stati spesso protagonisti in queste prime puntate e, ieri sera, hanno ricevuto una sorpresa che mai si sarebbero immaginati. Come accaduto per Fiore con la sorella Asia Argento, anche per loro sono sbarcate in Honduras due persone speciali: le rispettive mogli, che gli hanno donato la giusta carica per proseguire il percorso nel reality e scacciare crisi e malinconie. Una sorpresa davvero commovente (Voto: 9).

Lo sfogo di Cecchi Paone e il ritorno (temporaneo) di Nathaly Caldonazzo

La puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi 2023 ha visto protagonista anche Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista ha dovuto fare i conti con l’assenza del fidanzato Simone Antolini, colpito da un malore e per questo ora sotto la cura dei medici dell’Honduras. Ma non solo, perché, durante la diretta, Ilary Blasi ha annunciato che d’ora in poi le coppie scoppieranno e giocheranno come concorrenti singoli. Decisione che ha mandato su tutte le furie il naufrago, che si è opposto a quanto stabilito rivendicando la sua intenzione di finire la sua avventura in coppia con Simone (Voto: 7).

C’è poi da registrare il grande ritorno di Nathaly Caldonazzo, seppur per pochi istanti. La naufraga, che in questi giorni ha vissuto da sola sull’Isola di Sant’Elena dopo essere stata eliminata nella precedente puntata, ha fatto ritorno in Playa dove si è cimentata nella prova di apnea. In caso di vittoria, si sarebbe potuta aggregare nuovamente al gruppo. Così però non è stato, sebbene abbia lottato con le unghie e con i denti nel tentativo di superare la prova. Alla fine, ha fatto ritorno nell’Isola solitaria (Voto: 8.5).











