Pagelle Isola dei Famosi 2025, 11 giugno: Mario Adinolfi coraggioso

Anche questa puntata de L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa, e non sono mancati i colpi di scena. Potremmo definirla come una delle dirette più iconiche di sempre visto il cambio look di Mario Adinolfi e di Mirko Frezza. Non solo, anche l’eliminazione di Jasmin Salvati ha gelato tutti quanti: il pubblico non ha perdonato i commenti della ragazza contro Chiara Balistreri e di conseguenza, la concorrente ha dovuto abbandonare il programma. Passiamo quindi alle pagelle della sesta puntata de l’Isola dei Famosi 2025, con i nostri giudizi su quello che è successo durante questa serata movimentata e assai turbolenta.

Come non iniziare proprio da Mario Adinolfi? L’ex deputato si è lasciato convincere da una bella bistecca sanguinolenta per affrontare una prova assai dura, quella di tagliarsi completamente capelli e barba al fine di scampare l’eliminazione e poter finalmente mangiare un po’ di carne dopo tanto tempo. Sebbene fosse titubante in principio, il politico ha deciso di mettersi in gioco e per questo merita una valutazione alta. Mario Adinolfi, voto 9 per averci regalato dei frame indimenticabili.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, Omar Fantini diligente

Discorso simile per Mirko Frezza che ha dovuto sottoporsi alla prova del tatuaggio. Peccato che per lui non sia stata una vera e propria prova di coraggio, dato che il suo corpo grida inchiostro da tutti i pori. Infatti, lui stesso ha spiegato che alla fine del programma avrebbe voluto tatuarsi proprio una palma con la data dell’anno 2025. Mirko Frezza, ti è andata troppo bene: voto 6. Anche se la fortuna non si può colpevolizzare.

Bene invece per Omar Fantini, che zitto zitto quatto quatto si è impegnato fino all’ultimo con il Vitruviano nella prova con il campione Ruben. Sebbene non si sia portato a casa la vincita, il concorrente ha dimostrato di voler dare il tutto per tutto per i concorrenti. Omar Fantini, voto 8!

Pagelle Isola dei Famosi 2025: Jasmin Salvati non convince il pubblico

Passiamo poi a Jasmin Salvati che nonostante l’eliminazione è stata mandata nella spiaggia insieme a Dino Giarrusso e Ahlam, dove le è stata data un’ultima possibilità di restare. La ragazza ha deciso di restare e continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi 2025. Caduta di stile? Decisamente sì. Crollano tutti i discorsi che ha fatto sul meritare l’eliminazione dopo le parole contro Chiara Balistreri e il pubblico se n’è accorto eccome. Jasmin Salvati, voto 4.