Pagelle Isola dei Famosi 2025, 1 puntata: il ritorno di Simona Ventura

Si è conclusa la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 e analizziamo con le nostre pagelle i protagonisti della lunga diretta. Partiamo dalla conduttrice Veronica Gentili che dà il via alla sua prima conduzione in un reality show mostrandosi sicura di se; anche se la sua conduzione è sicuramente più classica ed istituzionale, durante la diretta prende la mano e si lascia andare tra commenti e battutine che lasciano ben sperare per le prossime puntate. (voto 6) Spazio poi a Simona Ventura che torna alla sua Isola da regina, ma nel ruolo di opinionista facendoci nuovamente capire quanto mancasse al programma. Una presenza che potrà giovare al reality show, visto che la Ventura è l’indiscussa “mamma” del programma. (voto 8)

Ma passiamo ai protagonisti con Mario Adinolfi che è tra i concorrenti di questa edizione. Il politico e giornalista monopolizza l’intera puntata rivelando i motivi che l’hanno spinto ad accettare di partecipare a L’Isola prima e poi siglando un patto con Veronica Gentili e gli altri naufraghi. Onnipresente. (voto 5)

Pagelle Isola dei Famosi 2025: Teresanna e Omar convincono tra i naufraghi

Le pagelle Isola dei Famosi 2025 della prima puntata proseguono con lo sbarco degli altri concorrenti naufraghi. Si parte con il gruppo dei senatori per intenderci gli over 40: da Antonella Mosetti ad Alessia Fabiani, da Cristina Plevani a Patrizia Rossetti. Tra i concorrenti nel gruppo diverte Mirko Frezza che però non viene salvato nella catena di salvataggio e finisce nell’isola di Montecristo. Omar Fantini si conferma indiscusso leader: non solo vince la prova per il gruppo, ma chiamato a fare delle scelte risponde con grande decisione. E’ sicuramente tra i naufraghi da tenere d’occhio (voto 7).

Si passa poi al gruppo dei giovani tra cui si fa notare Spadino che conquista la collana di leader. Tra i concorrenti da tenere d’occhio c’è sicuramente Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, che dimostra di avere grinta, carattere e determinazione.