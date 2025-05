Pagelle Isola dei Famosi 2025, 3a puntata: Teresanna sorprende

E’ terminata la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2025 segnata da tre abbandoni in diretta tv e da nuovi scontri e confronti tra i naufraghi. Si parte con Veronica Gentili che comunica ai naufraghi l’annullamento del televoto dopo l’abbandono di Leonardo. Intanto la puntata entra nel vivo con un confronto molto accesso tra i Senior e i Giovani: le difficoltà si fanno sentire, ma sulla playa sono i giovani a sentire molto di più la fame, ma Paolo Vallesi (voto 6) è convinto che i giovani non sappiano convivere con un’esperienza così forte e difficile. Teresanna (voto 7) non è dello stesso parere e ribatte con forza e decisione dimostrando, ancora una volta, di essere tre le naufraghe più centrate di questa edizione.

Poi si passa a Mirko (voto 5) che ha infranto il regolamento dell’Isola passando il fuoco ai giovani; un comportamento che non è piaciuto ad alcuni dei suoi compagni d’avventura, ma anche allo spirito dell’isola.

Pagelle Isola dei Famosi 2025: tre giovani abbandonano il gioco

Le pagelle Isola dei Famosi 2025 della terza puntata proseguono con i primi dissapori tra le donne naufraghe: prima lo scontro tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani fino a quello tra Patrizia Rossetti e la Fabiani. Mario Adinolfi non perde occasione per sottolineare la totale assenza di sorellanza tra donne, ma Antonella Mosetti (voto 7) non ci sta e difende non solo le donne, ma sottolinea come anche gli uomini possano essere in diverse occasioni cattivi. Una replica piccata quella della showgirl che, dopo la crisi della scorsa puntata, ha recuperato un pò di forza per proseguire la sua avventura.

Spazio poi alla storia di Carly che dopo essersi scontrata con i giovani ha stretto un buon legame con i Senior. Intanto è scontro tra Loredana Cannata (voto 7) e Mirko Frezza: tra i due non scorre buon sangue, ma l’attrice ha la meglio con la sua dialettica. Infine l’abbandono di Camila per motivi famigliari, mentre Nunzio e Spadino lasciano il gioco per la fame.