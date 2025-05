Top 2, pagelle Isola dei Famosi 2025 quarta puntata: la sincerità paga, anche se quasi ‘esasperata’

Non potevano mancare le pagelle Isola dei Famosi 2025 per la 4a puntata del 28 maggio 2025; dopo le emozioni, le sorprese, le diatribe e le tensioni, il commento del giorno dopo è forse il migliore dei riassunti. Si parte dalla ciliegina, dal top della serata o per rubare qualcosa al gergo calcistico: dal migliore in campo, Mirko Frezza. Il giudizio sulla serata dell’attore è tutto racchiuso nella seconda parte del titolo; lui ‘parla come mangia’ e lo rivendica con orgoglio, al punto da chiedere anche alla sua famiglia di inoltargli lettere meno forbite se intende riservargli altre sorprese. A volte corre forse il rischio di risultare eccessivo dal punto di vista dell’irriverenza ma una tale naturalezza non può che valere la targa da MVP della 4a puntata dell’Isola dei Famosi 2025.

Non solo Mirko Frezza, le pagelle Isola dei Famosi 2025 proseguono con un altro nome che si è distinto nel corso dell’ultima diretta per schiettezza e sincerità, anche a costo di ritrovarsi contro il giudizio altrui ed eventualmente anche lo sfavore del pubblico: Teresanna Pugliese. Sangue partenopeo non mente; fumantina, talvolta anche plateale quando si tratta di esternare il suo punto di vista. Il rischio di valicare quel limite che porta alla nota e idolatrata sceneggiata napoletana è dietro l’angolo ma nel frattempo spicca sul palco del teatro della sincerità; l’ex volto di Uomini e Donne entra di diritto nella top 2 delle pagelle.

Flop 2, pagelle Isola dei Famosi 2025 quarta puntata: Mario Adinolfi, la verve non è un alibi

Dalla top 2 alla flop 2; le pagelle Isola dei Famosi 2025 non dimenticano coloro che – se ne faranno una ragione – non occupano le zone alte di una classifica immaginaria della 4a puntata del reality. Si salva per un pelo, ma solo per la simpatia: Dino Giarrusso. L’abbiamo già detto che è il direttore del quotidiano L’Identità? Non è necessario, ci ha pensato lui in maniera piuttosto copiosa come sottolineato anche da Veronica Gentili, quasi esausta. Sicuramente l’intento non è pubblicitario, ma forse provare a sfornare battute più variegate può giocare a suo vantaggio. Per il resto, poco o nulla dal punto di vista delle dinamiche; una presenza assente.

Completa la flop 2 delle pagelle Isola dei Famosi 2025 per la 4a puntata – 28 maggio 2025 – proprio lui, e se non lui, chi? Mario Adinolfi! L’ex politico ci perdonerà se lo collochiamo come fanalino di coda dell’ultima diretta ma, al di là delle polemiche iniziali sulle presunte offese ricevute, accogliere una new entry con l’ennesimo sfoggio della sua tagliente ironia non è forse il migliore dei pregi. In Honduras sbarca Jey Lillo e, come confessato proprio dal nuovo naufrago, immediatamente si è dovuto sorbire le puntuali punzecchiate di Mario Adinolfi. Ok la verve, ma anche meno!