Isola dei Famosi 2025 pagelle, top e flop della puntata del 16 giugno: Omar Fantini si sveglia solo con Selvaggia Lucarelli. Teresanna e Chiara…

Al calar del sipario sulla puntata del 16 giugno, è già chiaro il quadro delle pagelle Isola dei Famosi 2025: forse, per la prima volta dall’esordio, la serata ha offerto dei top e flop piuttosto chiari. Gli altarini iniziano a vacillare, le posizioni che sembravano più lineari lasciano trapelare delle crepe che minano l’onestà in termini di gioco e agonismo. Spiccano in negativo Mirko Frezza e Omar Fantini, diverso il caso per Teresanna Pugliese e Chiara Balestrieri; ma andiamo con ordine.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, i flop della puntata del 16 giugno: Mirko Frezza e Omar Fantini

Sarà pure fatto così, ma alla lunga sorge più di un dubbio rispetto alla naturalezza e spontaneità di Mirko Frezza. Spicca tra i flop delle pagelle Isola dei Famosi 2025 – puntata 16 giugno 2025 – ed è forse una sorpresa rispetto a quanto messo in evidenza nel corso delle puntate precedenti. Verace, senza peli sulla lingua; certamente dei meriti, ma come spesso si dice: il troppo stroppia. Risultano inconsistenti e spiazzanti le accuse a “quelli della tv”, quando nel suo palmarès spicca una carriera da attore. Eccessivo anche il siparietto nel momento della sorpresa da parte della moglie e i figli; insomma, se di strategia si tratta, è certamente una performance da Premio Oscar.

A proposito di Oscar, cambiando qualche lettera arriviamo al secondo volto che spicca tra i flop delle pagelle Isola dei Famosi 2025. Omar Fantini questa volta è sembrato decisamente inopportuno; sempre pacato, piacere. Di certo non immune dalle liti e diatribe – in particolare con Teresanna Pugliese e non solo – ma poi ha sempre cercato di stemperare da buon leader. Qualcuno lo ha accusato di non esporsi, di avere poco carattere; ecco, arriva a scoppio ritardato una dimostrazione che forse non serviva. Selvaggia Lucarelli pizzica in generale il gruppo nel momento delle nomination e lui pensa bene di fare il salvatore della patria battibeccando con l’ospite come a voler dimostrare di non essere privo di mordente. Insomma, detto con simpatia, da buon pioniere dell’umorismo il suo è sembrato più un siparietto comico che un vero e proprio sfogo.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, i top: Teresanna Pugliese e Chiara Balistreri

Nella categoria top delle pagelle Isola dei Famosi 2025 spicca il nome di Teresanna Pugliese. Sarà pure eccessiva talvolta, energica e teatrale nel bene e nel male; nel suo caso però – a differenza di quanto detto per Mirko Frezza – emerge una reale naturalezza. E’ coerente con sé stessa, anche a costo di non trovare dalla sua parte i consensi di pubblico, opinionisti e compagni d’avventura. Cercano di colpirla chiamando in causa il bel rapporto stretto con Chiara Balistreri ma insieme si fanno scudo con personalità. D’altronde, anche Xena al suo fianco aveva solo Olimpia; permettete per la citazione nostalgica.

Proprio Chiara Balistreri si inserisce di diritto nei top delle pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata del 16 giugno. Ha alzato bandiera bianca, ha rinunciato alla doppia chance della permanenza nel reality nonostante il verdetto del pubblico. Il suo, è il gesto più onesto – in termini di dinamiche di gioco – e lodevole che forse abbiamo visto nel corso di questa edizione; la sincerità con la quale ha lasciato che le lacrime le solcassero il volto annunciando la volontà di mollare ha colpito tutti. Sotto un certo punto di vista, se avesse cambiato idea, quel momento le avrebbe forse garantito una buona dose di favore da parte del pubblico che poco prima l’aveva eliminata. Davanti a determinate sensazioni, quando veritiere, non c’è gioco che tenga: Chiara Balistreri lascia l’Isola dei Famosi 2025, ma da vera vincitrice.