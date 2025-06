Pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata 18 giugno: i top e i flop dell'ultima diretta con le Honduras. Ecco chi se l'è cavata meglio e chi peggio.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, i flop e i top della puntata del 18 giugno: Dino Giarrusso contro tutti

Oggi, mercoledì 18 giugno è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Si è trattato di una diretta decisamente burrascosa che ha richiesto più volte l’intervento della conduttrice Veronica Gentili, in particolare per quanto riguarda il rimprovero a due naufraghi, Dino Giarrusso e Omar Fantini. Ma andiamo subito a vedere come se la sono cavata i concorrenti e gli ospiti con le nostre pagelle de l’Isola dei Famosi 2025.

Non possiamo far altro che iniziare da Dino Giarrusso, giornalista con la nomea alle Honduras di essere troppo pesante. Durante l’ultima puntata ha – di nuovo – dato prova di essere una persona sicuramente colta ma altrettanto saccente, sparando a zero sulla vita sconosciuta di Cristina Plevani e sentendosi in diritto di definirla di poco conto solo perchè stata lontana dalle telecamere per circa vent’anni. Se Dino fa share, allo stesso tempo non risulta essere un buon esempio per la televisione italiana, soprattutto per gli insulti contro Omar Fantini. Ma non è finita qui, la moglie Sara Garreffa che lo difende a spada tratta minacciando azioni legali, proprio non si può sentire. Dino Giarrusso, voto 4.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata 18 giugno: Mirko Frezza irremovibile, Cristina Plevani concorrente top

Passiamo ora a Mirko Frezza, che questa sera è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2025. Il celebre attore, che nella scorsa puntata si è fatto fare un tatuaggio in cambio di una bistecca, non ha voluto scendere a patti con la possibilità degli autori di rimanere all’Isola all’ultima spiaggia: “Portateme a casa, ho voglia di mia moglie“, ha detto convinto. Anche Cruciani ha cercato di convincerlo dicendogli che questo reality ha bisogno di lui e della sua sincerità. Ma Mirko Frezza non ha accettato le lodi di tutti quanti: “Non ce la faccio più“, ha detto. Mirko Frezza, voto 7 per la coerenza, punteggio mediocre per la poca finezza.

Continuiamo con Cristina Plevani, altra super concorrente e protagonista di questa puntata. Dopo la vincita al Grande Fratello, la donna è sparita dal radar per oltre vent’anni dedicandosi ad insegnare nuoto. Di lei piace la sincerità e, forse, il suo modus operandi da reality di inizio 2000. Molto attenta alle dinamiche, riesce a riportare uno spirito vintage all’Isola dei Famosi 2025, rendendo il tutto un gioco che vale la pena seguire. Attentissima al senso di giustizia, adora argomentare e fare le cose correttamente. Che dire Cristina Plevani si riconferma una concorrente idilliaca, voto 9.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, puntata 18 giugno: Mario Adinolfi zitto zitto quatto quatto…

E intanto, Mario Adinolfi va avanti a conquistare l’Isola 2025 dimostrandosi come la vera e propria rivelazione di questa edizione del reality. “Zitto zitto, quatto quatto“, supera ogni prova senza troppe complicazioni e nonostante la sua condizione fisica si sottopone a prove di qualsiasi tipo, dall’apnea fino al nuoto, tutte sfide che ha brillantemente superato. Un plus, il suo peso, che sta calando vertiginosamente dandogli possibilità di far cose che prima non poteva fare. Mario Adinolfi, voto 10.