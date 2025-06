Paolo Vallesi ‘assente affamato’, Mario Adinolfi 2.0: le pagelle Isola dei Famosi, quinta puntata

Cala il sipario sulla quinta puntata e improrogabili come sempre arrivano le pagelle Isola dei Famosi 2025 per quanto visto nel corso della diretta del 4 giugno. Una serata dirompente dal punto di vista delle emozioni inattese, spiazzante nel merito di qualche colpo di scena anche quando si tratta semplicemente di ammettere un piccolo peccato di ingordigia. Come sempre, c’è chi si defila e si tiene ben distante dalle dinamiche più discusse; risponde assente alle pagelle, ad esempio, Paolo Vallesi. ‘Cercasi cantautore disperso in Honduras’, mistero svelato quando appare con tutta la sua voracità quando si tratta di devastare un piatto di polpette di melanzane. Prova anche a rubare un ultimo pezzo a tempo scaduto; insomma, non invitatelo a pranzo.

Le pagelle Isola dei Famosi 2025 proseguono con una sorpresa in positivo: Mario Adinolfi. Per la quinta puntata non c’è spazio a riferimenti alle sue posizioni su temi sociali o di interesse politico; la scena è tutta della sua emotività abilmente celata ma che emerge in maniera quasi esplosiva e toccante quando si tratta di parlare della tragica e prematura scomparsa di sua sorella. Le lacrime tradiscono l’umanità del giornalista; cade lo scudo dell’eloquenza che spesso lo mette al centro dei diverbi ma che, forse, è solo il tentativo di far sorridere Sisifo.

Pagelle Isola dei Famosi 2025, quinta puntata: Teresanna Pugliese, non ci provare! Chiara Balistreri vincitrice morale

Bocciata senza riserve Teresanna Pugliese; le pagelle Isola dei Famosi 2025 – per la quinta puntata, 4 giugno – non premiano l’ex tronista che sembra aver lasciato in capanna la verve delle puntate precedenti. Morbida quando qualcuno insinua le mancanze in qualità di leader; eccessiva quando sembra sul punto di rivelare un segreto di stato per poi ammettere, semplicemente, il furto di una polpetta. Il limite tra il gesto di onestà e il tentativo di ingraziarsi il benestare del pubblico è stato ampiamente superato.

Chiude le pagelle Isola dei Famosi 2025 per la quinta puntata – 4 giugno – Chiara Balistreri; lei sì che poteva cavalcare l’onda del momento, sfruttare le becere accuse di ricercare visibilità mediante la sua terribile storia personale. Lei, lasciandosi andare solo dopo diversi minuti alle lacrime, ha dimostrato compostezza, consapevolezza e soprattutto un carattere che può solo fare invidia. Si prende giustamente le difese di tutti ma, lei che ha davvero vissuto la terrificante esperienza di sentirsi vittima, dimostra ancora una volta di non voler giocare la carta del vittimismo per un semplice gioco televisivo. Piuttosto, al centro della scena Chiara Balistreri vuole mettere il coraggio; un monito necessario e che, nella sua semplicità, può salvare più di una vita.