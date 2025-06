Top e flop semifinale Isola dei Famosi 2025 pagelle 26 giugno: ad un passo dalla finale, tra i naufraghi non mancano le sorprese.

Il penultimo atto è andato, la finale è ormai ad un passo ma dopo una sfilza di verdetti, televoto flash, sfide e diatribe, non potevano mancare le pagelle Isola dei Famosi 2025 per la semifinale. Come ogni diretta i concorrenti si dividono fra top e flop, tra coloro che si sono distinti in senso positivo e coloro che invece non sono riusciti ad ergersi a primi della classe.

Pagelle Isola dei Famosi 2025 semifinale, i ‘top’ del 26 giugno: Mario Adinolfi non smette di sorprendere

Si parte dai top, dai naufraghi ‘modello’; il primo della lista è Mario Adinolfi. Il giornalista vive il brivido dell’eliminazione clamorosa – ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi 2025 – ma all’ultima spiaggia rientra in gioco per giocarsi le sue carte.

Ancora una volta sorprende; non si nascondono coloro che scommettevano sul fatto che ad avere la meglio sarebbe stato il personaggio piuttosto che la persona. La realtà dei fatti, anche nel corso della semifinale, è stata invece opposta: giocatore e stratega – come giusto che sia in un gioco – ma anche pronto a raccontarsi, emozionarsi ed a stringere rapporti intensi con i compagni d’avventura.

Dimenticate la voce fuori dal coro, le tesi divisive e discusse; non ha certo perso il mordente, ma quella che abbiamo visto all’Isola dei Famosi 2025 è forse una versione 2.0 di Mario Adinolfi.

Si iscrive tra i top delle pagelle Isola dei Famosi 2025 per la semifinale anche Cristina Plevani. Non si fa mancare qualche battibecco settimanale, non è andata proprio d’accordo con tutti. Un merito però è evidente: la coerenza. Anche a costo di perdere punti in termini di strategie di gioco, seppur consapevole di quanto possa essere crudele la graticola del televoto, non si nasconde dietro il falso buonismo. Ed ecco servita la sorpresa: in uno scontro titanico al cospetto del parere del pubblico – con Mario Adinolfi, Teresanna Pugliese e Omar Fantini – riesce a proseguire il suo cammino verso la finale. Il trionfo forse è utopia ma ha decisamente già messo la ciliegina sul suo percorso all’Isola dei Famosi 2025.

Pagelle Isola dei Famosi 2025 semifinale, i ‘flop’ del 26 giugno: Dino Giarrusso e Omar Fantini, peggio di così…

Le pagelle Isola dei Famosi 2025 per la semifinale proseguono con i flop: e chi se non Omar Fantini e Dino Giarrusso? Non è accanimento – è trascorsa una settimana dal caos della pseudo rissa sfiorata in diretta; il motivo della bocciatura risiede nel confronto di questa sera che tutto è sembrato tranne che un tentativo di cancellare lo spettacolo indicibile di pochi giorni prima. Le dita scivolano sugli specchi, parole e ragionamenti confusi si affollano; Giarrusso prima chiede scusa, poi si appella alla legge del ‘vale tutto’ come miccia scatenante. Non era la finale di Champions League e nemmeno un match di lotta greco-romana: un gioco, un semplice gioco dove non può e non deve valere tutto.

Omar Fantini si accomoda allo stesso banco di Dino Giarrusso per ragioni simili ma non troppo; anche lui si scusa, si cimenta nel ‘mea culpa’ che i bookmakers nemmeno avevano inserito nelle quote, tanto era scontato. Poteva distinguersi dal suo compagno di baruffe ma invece, quando si erge a paladino delle donne per giustificare la violenza durante la ‘Palla hondureña’, veste ancora una volta i panni del supereroe che nessuno stava aspettando. Con i tempi che corrono, non può passare il messaggio della violenza come risposta alla violenza; giustizialisti si, ma fino ad un certo punto.