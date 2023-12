Pagelle/ Juventus Torino (4-1): i voti, Dybala top e Lyanco flop (Serie A)

Ecco le pagelle di Juventus Torino 4-1, un derby della Mole che francamente non ha avuto storia e che ha visto la netta affermazione dei bianconeri di Maurizio Sarri sui granata di Moreno Longo. In gol Dybala e Cuadrado per l’allungo della Juventus, poi Belotti su rigore ha accorciato le distanze allo scadere del primo tempo, ma nella ripresa Cristiano Ronaldo e un’autorete di Djidji hanno fissato il risultato definitivo. Nessuna sorpresa dunque se nelle pagelle di Juventus Torino troverete voti in genere alti per i giocatori della Vecchia Signora, mentre Sirigu, Belotti e pochi altri si salvano fra i granata. VOTO JUVENTUS 7: i bianconeri mettono subito sul piatto la differenza di valore con i granata e ottengono una vittoria più che meritata, con Dybala e Cristiano Ronaldo ancora a segno in coppia e modo migliore per onorare il record di Buffon. VOTO TORINO 5: sperare in un risultato positivo era difficile considerata la differenza enorme fra le due squadre torinesi in questo momento, ma proprio per questo (anche in virtù della presenza di Longo) ci aspettavamo il “vecchio cuore granata”, invece si è visto poco pure quello.

PAGELLE JUVENTUS TORINO: I VOTI DEI BIANCONERI

Buffon 6,5: non ha molto da fare nella giornata del record. Si arrende al rigore di Belotti, due buone parate prima su Verdi e poi su Berenguer.

Cuadrado 7: il bellissimo gol del raddoppio, nel quale il colombiano ci mette molto del suo, corona una prestazione in generale molto positiva.

Bonucci 6: il suo duello con Belotti è sicuramente il più difficile per i bianconeri oggi, ne esce comunque con la sufficienza.

De Ligt 6,5: conferma di vivere un ottimo momento di forma, macchia un po’ la sua pagella causando il rigore con un fallo di mano (vizio che ritorna) che porta anche all’ammonizione che causerà la squalifica dell’olandese contro il Milan.

Danilo 6: la Juventus spinge con Cuadrado, sulla sinistra Danilo è più attento e svolge il suo dovere. Senza infamia e senza lode.

Bentancur 6,5: tuttofare del centrocampo di Sarri, anche oggi un po’ mezzala e un po’ regista unendo qualità e quantità.

Pjanic 6: nessun lampo, prestazione molto ordinaria per lui.

(Matuidi 6: con lui c’è più energia, ma rovina un contropiede 3 contro 1 che grida vendetta).

Rabiot 6: alti e bassi, siciuramente meglio rispetto alla prima parte di stagione ma ancora non convince del tutto.

Bernardeschi 5,5: spiace bocciare qualcuno in un derby dominato, ma l’ex viola spreca l’occasione che Sarri gli concede, facendosi infatti sostituire presto.

(Douglas Costa 7: la differenza c’è e si vede. Subito attivo e propizia l’autorete finale).

Dybala 7: gol capolavoro, ancora una volta è decisivo, però il giallo per simulazione in un derby dominato è pesante, pewrché gli farà saltare il Milan.

(Higuain sv).

Ronaldo 7: si sblocca su punizione in bianconero e firma anche l’assist a Cuadrado. Prestazione ottima, anche se in questa fase Dybala è persino un gradino sopra.

All. Sarri 7: derby dominato, il mister gestisce bene il match facendo in modo che la differenza fra le due squadre si veda tutta.

PAGELLE JUVENTUS TORINO: I VOTI GRANATA

Sirigu 7: di fatto incolpevole sui gol, compie comunque alcuni ottimi interventi su Ronaldo, Dybala e soprattutto Douglas Costa. Sirigu c’è, i problemi sono altrove.

Izzo 6: sfortunato nella deviazione sul tiro di Dybala che porta al vantaggio, ma merita la sufficienza. Ammonito, sarà squalificato.

Lyanco 4,5: crolla contro Dybala e Cuadrado. Giornata disastrosa, anello debole della difesa.

Bremer 6: approfitta di avere Bernardeschi di fronte, con Douglas Costa tutto è più difficile.

(Djidji 5,5: in pochi minuti fa autogol).

De Silvestri 6: buona spinta sulla fascia destra, qualche cross insidioso per la difesa bianconera.

(Edera sv).

Lukic 5: soffre perennemente e non riesce mai a dare ritmo alla squadra. Brutta partita.

Meitè 5: prestazione decisamente anonima, inaccettabile per un granata nel derby della Mole.

Aina 5: nullo in fase offensiva e travolto nel contropiede del gol di Cuadrado.

(Ansaldi sv).

Verdi 6: qualche buona iniziativa, non meritava il cambio ma forse Longo pensava già al Brescia…

(Millico 5: non si vede mai).

Berenguer 5,5: inizia bene, ma cala troppo presto. Per la sufficienza non basta.

Belotti 6,5: come Sirigu, i problemi sono altrove. Segna su rigore e da capitano non si arrende mai. Però a questo Torino neanche Valentino Mazzola basterebbe come capitano…

All. Longo 5,5: ok, la missione era ai limiti dell’impossibile. Però ci si aspettava qualcosa in più, almeno dal punto di vista del carattere.











