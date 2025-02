Non è stata affatto una puntata semplice la decima di Masterchef 14. Ad abbandonare la Masterclass sono stati due concorrenti che hanno fatto la storia di questa quattordicesima edizione: Claudio (6), sempre dolce, educato e al suo posto, mai una parola negativa nei confronti degli altri. Dopo un invention test nel quale non è riuscito a mettersi in mostra, è finito sulla graticola insieme ad Anna e Katia, venendo eliminato. Grazie dispiacere per i compagni e per i giudici: Claudio, infatti, è stato uno dei concorrenti umanamente più apprezzati della stagione.

Non semplice neppure la puntata di Jack (7) che ha rischiato seriamente di tornare a casa, ma si è salvato grazie ad una zuppa al chorizo piena di talento e ricordi, mostrando un lato più fragile e umano. È nella top 5 a scapito di Katia (6.5), fuori a sorpresa. La concorrente, bersagliata dalla sua (ormai ex?) amica Mary da inizio puntata, è stata penalizzata in ogni modo e maniera, uscendo proprio allo skill test di fronte a Jack, nonostante un piatto molto apprezzato.

Pagelle Masterchef 14, Simone e Mary alla riscossa

Difficile la decima puntata di Masterchef 14 anche per Anna (6.5), che si è salvata al secondo step dello skill test. La concorrente è sembrata stremata, ormai priva di energia: il talento c’è ma bisogna dare qualcosa in più per arrivare a vincere Masterchef 14. Franco (6.5) va avanti senza troppi problemi: per lui una puntata abbastanza tranquilla nella quale è riuscito a mettersi in mostra senza mai rischiare eccessivamente. Arriviamo ora ai due outsider, quelli che sembravano spacciati ormai da tempo ma che invece si sono svegliati proprio ad un passo dalla finale.

Simone (6.5), pur non essendo il più simpatico della Masterclass, nelle ultime prove è riuscito a mostrare il suo talento, azzeccando in pieno i piatti e prendendosi anche i complimenti degli chef. Arriviamo a Mary, che ha mosso i fili di questa decima puntata dopo la vittoria nell’invention test. Nello skill test è riuscita a colpire Simone e Katia, sorprendendo anche i giudici: le due, infatti, sembravano grandi amiche fino a poco prima. Per lei, dunque, in cucina arriva un 7.5 pieno, visto che nelle ultime prove ha fatto molto bene: dal punto di vista caratteriale, però, il voto è ben più basso.