Pagelle Masterchef 14: Anna centra il suo obiettivo

Si è ufficialmente conclusa la quattordicesima edizione di Masterchef Italia. A trionfare, come da pronostici, è Anna, che batte la concorrenza di Simone e Jack e riesce ad agguantare il titolo di aspirare chef migliore di tutta la Masterclass. Nella finalissima di Masterchef 14, proprio Anna è quella che con il suo menù riesce a conquistare i giudici. Contrariamente ad altre edizioni, nessuno dei tre concorrenti è stato perfetto e senza errori ma nonostante qualche piccola imperfezione, i giudici hanno ritenuto che il menù migliore di tutti è stato proprio quello di Anna.

CHI È ANNA ZHANG, VINCITRICE DI MASTERCHEF ITALIA 2025/ Per la finalissima arriva la famiglia!

Un viaggio nell’Eden, come lo ha definito proprio lei. Il percorso di Anna è sempre stato contraddistinto da un filo rosso: cercare di unire le sue due identità. La ragazza, di origine cinese, è nata e cresciuta in Italia e per questo, per sua stessa ammissione, si sente “troppo cinese per essere italiana e troppo italiana per essere cinese”. Così, nel suo menù, ha cercato di far coesistere i due lati di sé, combinandoli insieme in modo che potessero rappresentare un’accoppiata vincente e così è stato. Per lei il voto nelle pagelle Masterchef 14 è di un 9 pieno: un percorso a tratti complicato ma comunque vincente per la chef, che spesso è riuscita a superare sé stessa e i propri limiti, riuscendo inoltre a centrare il suo obiettivo ovvero quello di fondere i due lati di sé.

ANNA, JACK O SIMONE: CHI È IL VINCITORE DI MASTERCHEF 14/ Un menù convince i giudici!

Pagelle Masterchef 14: Jack moderno, Simone sbaglia troppo

Nella finalissima di Masterchef 14 Jack riesce a conquistare i giudici con alcuni piatti ma con altri impatta meno. Il suo antipasto, per esempio, secondo gli chef peccava di sapidità, mentre alcuni dubbi c’erano anche sul dolce, un po’ piccante. Qualcosa non è andato per il verso giusto, dunque. Nonostante ciò, Jack merita un bell’8.5 nelle pagelle Masterchef 14. Il concorrente, infatti, è riuscito sempre a dare tutto sé stesso nei piatti, combinando ingredienti, gusti ed esperienze lontane, fuse in un unico sapore. Anche il suo menù finale, nonostante qualche difetto, è piaciuto, soprattutto nella modernità del concept e della presentazione.

FINALE MASTERCHEF ITALIA 14/ Vincitore e diretta 27 febbraio 2025: Anna trionfa!

Per Simone, invece, sono troppi gli errori nel menù finale, che non lo mandano in lizza per il posto da vincitore. Nonostante ciò, un ottimo percorso per il concorrente di Alba, partito come uno tra i meno accreditati ma comunque in grado di fare un ottimo percorso e di dimostrare il suo reale valore: per lui c’è un 7. Infine Mary, arrivata in finale ma uscita ad un passo dalla finalissima, merita un 6.5 in pagella: anche per lei il percorso è stato di grande crescita.